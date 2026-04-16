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Liam Rosenior duda sobre Alejandro Garnacho, y el Chelsea podría vender al exextremo del Manchester United este verano
Las dudas tácticas de Rosenior sobre Garnacho
Según The Sun, Rosenior tiene «reservas» sobre el papel de Garnacho en su plantilla. Desde que asumió el cargo el 6 de enero, solo lo ha alineado como titular en cuatro partidos de la Premier League, prefiriendo a Pedro Neto en la banda izquierda.
Hace un mes, al preguntarle por la evolución del joven extremo, Rosenior respondió con cautela: «Tiene gran capacidad y potencial. Para cualquier jugador joven, el mayor reto es la regularidad. Ha dado muy buenas señales, tanto en los entrenamientos como en las reuniones, lo que demuestra que va por muy buen camino». A pesar de estas palabras públicas de ánimo, The Sun asegura que internamente se considera probable su salida este verano.
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Le cuesta destacar en Stamford Bridge
Las estadísticas muestran un difícil debut de Garnacho en el oeste de Londres: ha sido titular en solo 21 de los 51 partidos del Chelsea esta temporada y ha marcado ocho goles, la mitad ante rivales de divisiones inferiores en copa.
En la Premier solo ha marcado un gol, lo que dificulta justificar su fichaje de 40 millones de libras, sobre todo cuando el club quiere reducir la plantilla para la temporada 2026-27. Con Jamie Gittens lesionado, Garnacho no ha aprovechado la oportunidad para afianzarse.
Reflexiones sobre una salida complicada del Manchester United
La salida de Garnacho del Manchester United estuvo marcada por la polémica fuera del terreno de juego, incluida una disputa pública con el exentrenador Rubén Amorim. Al recordar ese periodo, el internacional argentino declaró recientemente a Premier League Productions: «Recuerdo que, en los últimos seis meses, no jugaba como antes en el Manchester United. Me quedaba en el banquillo. No era tan malo —tenía solo 20 años—, pero yo pensaba que debía jugar siempre. Quizá la culpa también era mía. Empecé a hacer algunas cosas mal. Pero fue solo un momento y, a veces, hay que tomar decisiones. Estoy muy orgulloso de estar en el Chelsea y de seguir en la Premier League en un club como este. Del United no tengo nada malo que decir: ni del club ni de mis compañeros. Fue solo un cambio y la vida sigue. No me arrepiento de nada».
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El próximo partido será el derbi de Reunión
Con el Chelsea frente al United este sábado, Garnacho espera demostrar su valía ante su exequipo. En la ida, en septiembre, se quedó en el banquillo.
Los Blues son sextos, a siete puntos del United, tercero.