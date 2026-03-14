Liam Rosenior, «decepcionado», «hablará con la PGMOL» sobre el extraño momento en el que el árbitro se coló en el círculo de jugadores del Chelsea antes del saque inicial del Newcastle

El tema principal de debate tras la derrota por 1-0 fue que el árbitro Paul Tierney parecía reunirse con los jugadores del Chelsea. Rosenior no tardó en defender la actuación de sus jugadores y puso en duda la concentración del árbitro durante el partido, especialmente en lo relativo al penalti pitado en contra del equipo local.

«Estoy decepcionado», dijo el entrenador de los Blues. «Se presta más atención y se hace más hincapié en cosas que no importan. Voy a dejarlo muy claro. Quiero proteger a mis jugadores. Respeto el juego. Mis jugadores tomaron la decisión de que querían estar alrededor del balón, para respetarlo y mostrar unidad y liderazgo. Esa no es mi decisión. Fue una decisión entre el grupo de líderes y el equipo».

Añadió: «Mis jugadores tomaron la decisión de reunirse alrededor del balón para mostrar unidad; no es una decisión mía. No hay nada irrespetuoso en ello. Si Paul se hubiera centrado más en su trabajo, que es marcar la diferencia correcta, hoy habríamos tenido un penalti. Centrémonos en las cosas que son importantes.

«Seré sincero: hoy no he hablado con Paul ni con sus árbitros, pero hablaré con la PGMOL y con los árbitros para intentar entender por qué ha pasado esto hoy. Nos dijeron, en el reglamento, que se trata de una cuestión de timing. Solo quiero encontrar una solución a esto. Estamos hablando de algo que no tiene ni de lejos la importancia de lo que ha pasado».