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Liam Rosenior confía en que el Chelsea gane SEIS partidos seguidos para volver a la Liga de Campeones
El camino hacia la clasificación para la Liga de Campeones
A cuatro puntos del Liverpool en la lucha por el top 5, Rosenior insiste: el Chelsea aún puede volver a la máxima competición europea. Pese a la presión por su irregular racha, el técnico confía en la calidad del plantel para cerrar la temporada a lo grande.
Al preguntarle si pueden ganar los seis partidos restantes, se mostró optimista: «La calidad de nuestro plantel nos lo permite, pero pasar de la teoría a la práctica es otro desafío. El tiempo se acaba. Debemos asegurar que cada actuación sea lo más perfecta posible en todos los aspectos del juego, sabiendo que, si lo hacemos, tenemos el potencial para ganar todos los partidos hasta el final de la temporada».
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Inspirándonos en el espíritu de las leyendas
Para lograrlo, Rosenior pide un cambio de mentalidad en el vestuario. Cita como ejemplo a John Terry, Frank Lampard y Didier Drogba, y pide a su plantilla que anteponga el colectivo al individuo. Al profundizar en los estándares establecidos por los grandes del pasado, añadió: «Cuando ves la ausencia de egos en este equipo en su mejor momento, con John (Terry), con Frank (Lampard) y con Didier (Drogba), eran un equipo. No era un equipo de egos. Era un equipo de grandes personalidades que luchaban por la camiseta. Eso es lo que tenemos que demostrar ahora».
Sin hacer caso al ruido exterior
A pesar de la creciente presión de la afición y del escrutinio sobre sus decisiones tácticas, Rosenior mantiene su confianza en el proyecto a largo plazo del Chelsea. El inglés, que llegó del Estrasburgo en enero, asegura estar preparado para cumplir las expectativas de entrenar a uno de los clubes más grandes del mundo. Sobre las críticas y su futuro, respondió: «Me cuestionaron a los tres minutos de llegar, no a los tres meses. Por eso estoy aquí. ¿El ruido? Si no pudiera manejarlo, no estaría en esta silla. Soy consciente, no hay problema. Confío en la capacidad de este club, en el proyecto y en lo que queremos lograr. Confío en este trabajo».
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Cómo gestionar las protestas de los aficionados y las distracciones
Las protestas de los aficionados del Chelsea previstas para el partido contra el Manchester United complican aún más los preparativos. Rosenior, consciente de su frustración, se centra en lo que puede controlar y recuerda su experiencia en Francia para gestionar el malestar. «En cuanto a cómo nos afecta a mí o al equipo, tengo que centrarme en lo que puedo controlar. Es lo único que puedo hacer», explicó. «En Estrasburgo tuvimos protestas de los aficionados, y entendí su punto de vista y su perspectiva; lo que queríamos hacer era demostrarles que lo damos todo en el campo por este club».