Liam Rosenior confía en que el Chelsea gane SEIS partidos seguidos para volver a la Liga de Campeones

A cuatro puntos del Liverpool en la lucha por el top 5, Rosenior insiste: el Chelsea aún puede volver a la máxima competición europea. Pese a la presión por su irregular racha, el técnico confía en la calidad del plantel para cerrar la temporada a lo grande.

Al preguntarle si pueden ganar los seis partidos restantes, se mostró optimista: «La calidad de nuestro plantel nos lo permite, pero pasar de la teoría a la práctica es otro desafío. El tiempo se acaba. Debemos asegurar que cada actuación sea lo más perfecta posible en todos los aspectos del juego, sabiendo que, si lo hacemos, tenemos el potencial para ganar todos los partidos hasta el final de la temporada».