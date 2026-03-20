Liam Rosenior afirma que el error de Mamadou Sarr en el PSG beneficiará al defensa del Chelsea, mientras el entrenador destaca su potencial

Sarr recibió una gran muestra de confianza el martes por la noche al debutar en la Liga de Campeones en el partido de vuelta de los octavos de final del Chelsea. Al salir de titular contra los actuales campeones de Europa, el internacional senegalés se enfrentó a la prueba definitiva bajo los focos de Stamford Bridge.

El partido resultó complicado para el joven, cuyo lapsus de concentración en los primeros compases permitió a Khvicha Kvaratskhelia abrir el marcador para el PSG, lo que dio al equipo francés una victoria global por 8-2. Ese gol acabó de hecho con las esperanzas del Chelsea de remontar en Europa, dejando al defensa en el punto de mira por motivos equivocados en un momento decisivo de la temporada.