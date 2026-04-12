Liam Rosenior admite que el Chelsea «echó de menos» a Enzo Fernández, sancionado, en la lamentable derrota en casa ante el Manchester City, mientras llovían los abucheos sobre el entrenador, en el punto de mira

El colapso preocupó al entrenador, pues el Chelsea no marcó por tercer partido liguero. Tras una igualada primera parte, los locales cedieron tras el gol del City. «No estuvimos a la altura en la segunda parte. Es una historia que se repite desde hace un mes en lo que respecta a cómo afrontar los reveses», explicó Rosenior. «Cuando te vas con un gol en contra ante equipos tan buenos como este, lo que tienes que hacer durante los siguientes cinco minutos es mantenerte en el partido. Al final, fue una segunda parte muy, muy difícil. No puedo decir que faltara esfuerzo, pero sí que faltó confianza en la segunda parte».