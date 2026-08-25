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Liam Delap, a punto de fichar por el Nottingham Forest por 50 millones de libras mientras el Chelsea continúa su operación salida de verano bajo Xabi Alonso
El Forest acuerda pagar una cifra récord en la historia del club por Delap
El Nottingham Forest ha alcanzado un acuerdo total para fichar a Delap procedente del Chelsea en una operación valorada en hasta 50 millones de libras, según informan ESPN y The Guardian. El Forest pagará 45 millones de libras fijos, además de 5 millones de libras en variables, lo que supone un nuevo fichaje récord en la historia del club para el equipo de East Midlands.
Delap se convirtió en el principal objetivo ofensivo del entrenador del Forest, Oliver Glasner, antes de que cierre el mercado de fichajes de verano el próximo martes. Las negociaciones concluyeron rápidamente después de que el delantero se quedara fuera de la convocatoria para la victoria por 3-2 ante el Fulham el lunes.
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Las dificultades en el oeste de Londres llevan a la salida
Delap llegó a Stamford Bridge procedente del Ipswich Town por 30 millones de libras el verano pasado, pero vivió una complicada campaña de debut en el oeste de Londres. El delantero solo marcó un gol en la Premier League en sus 28 apariciones con el club, mientras que las lesiones recurrentes frenaron su progresión.
Alonso ha apostado por João Pedro y Danny Welbeck como sus principales opciones ofensivas esta temporada, lo que ha hecho que Delap pierda peso en la jerarquía. Después de perder el dorsal número nueve en favor de Pedro, el ex canterano del Manchester City fue puesto a la venta mientras el Chelsea busca aligerar su plantilla antes del cierre del mercado de fichajes.
El Chelsea acelera las salidas en toda la plantilla
Delap no es el único delantero que se encamina hacia la puerta de salida de Stamford Bridge esta semana, ya que el Chelsea también ha abierto conversaciones con el Aston Villa para la salida definitiva del internacional senegalés Nicolas Jackson, valorado en 65 millones de libras.
El Villa ha señalado a Jackson como sustituto de Ollie Watkins, que está a punto de fichar por el Al Hilal de la Saudi Pro League. Aunque el Villa busca un calendario de pagos estructurado, el Chelsea ha descartado otra cesión de Jackson, después de haberlo enviado cedido al Bayern de Múnich la temporada pasada.
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Qué viene ahora para Forest y Delap
Está previsto que Delap se someta a un reconocimiento médico y cierre sus condiciones personales con el Forest antes de completar su llegada al City Ground. Glasner espera que el delantero pueda tener un impacto inmediato para aportar la pegada que faltó en su reciente derrota por 1-0 ante el Leeds United. Mientras tanto, el Chelsea centrará su atención en cerrar el propuesto traspaso de Jackson al Villa antes del cierre del mercado.
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