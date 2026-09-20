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Leyenda de Turquía: este es el "Leo" de Salah para quien sepa entenderlo

Trabzonspor vs Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
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M. Salah
L. Messi
Turquía
Egipto
Argentina

«Estoy aquí»: el Trabzonspor lanza un mensaje a todos sus rivales

La antigua estrella del fútbol turco Nihat Kahveci expresó su gran admiración por lo que ofreció la estrella egipcia Mohamed Salah ante el Galatasaray el sábado, cuando lideró a su equipo, el Trabzonspor, a la victoria por 4-0 en la sexta jornada de la liga turca.

Salah allanó el camino de la victoria del Trabzonspor con un gol tempranero a los 3 minutos del inicio del partido y luego completó el hat-trick en los minutos 44 y 80, mientras que Noah Sävfölo anotó el segundo gol en el minuto 39, tras una asistencia decisiva del capitán de la selección de Egipto.


El partido vivió la expulsión del entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, en el minuto 72 tras sus protestas, mientras que Lesley Ugochukwu, que entró al partido en el minuto 69, recibió una tarjeta roja en el minuto 87 tras la revisión del VAR.

  • "Estoy aquí para competir": el Trabzonspor manda un mensaje a todos

    Kahveci declaró tras el partido: "Fue un partido muy bonito. La región del Mar Negro es una zona lluviosa, especialmente ayer, cuando cayeron fuertes lluvias, y hoy el Trabzonspor le llovió al Galatasaray con un 4-0 y una actuación brillante ante su afición".

    Y añadió: "El Trabzonspor quiso mandar un mensaje a todos: yo también estoy en esta liga para competir".

    Y agregó: "Antes de este partido dije que el partido del Trabzonspor era una final, porque si perdía, la diferencia de puntos con el líder Galatasaray sería de nueve puntos".

    Y prosiguió: "Ganó esta final, redujo la diferencia de puntos con el líder a tres y elevó su casillero a 10 puntos".

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  • Leo Salah

    Kahveci dedicó un elogio especial al nivel de la estrella Mohamed Salah, hasta el punto de compararlo con la leyenda Lionel Messi, según lo publicado por el diario turco Hürriyet, donde afirmó: «No sé qué debería decir sobre Salah. En mi opinión, es Leo Salah para quien lo entienda».

    Y añadió: «Recibe el balón en el centro del campo, regatea, piensa y luego marca. Eso es lo que ocurrió en el último gol».

    Y agregó: «Marcó el primer gol y luego le dijo a Sané: "Adelante, tómala", y Sané culminó la jugada con maestría».


    Y continuó hablando sobre Salah: «En una victoria contundente por 4-0, hay estrellas y buenos jugadores, pero también hay estrellas brillantes. Salah dijo hoy: "Soy una estrella brillante", y merece el aplauso, es un gran jugador».

    Con esta victoria, el Trabzonspor elevó su cuenta a 10 puntos, en el quinto lugar, mientras que el Galatasaray se mantuvo en la cima con 13 puntos.

    El Trabzonspor jugará tras el parón internacional ante el Samsunspor como visitante, mientras que el Galatasaray recibirá al Kasımpaşa en su propio terreno.

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