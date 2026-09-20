La antigua estrella del fútbol turco Nihat Kahveci expresó su gran admiración por lo que ofreció la estrella egipcia Mohamed Salah ante el Galatasaray el sábado, cuando lideró a su equipo, el Trabzonspor, a la victoria por 4-0 en la sexta jornada de la liga turca.

Salah allanó el camino de la victoria del Trabzonspor con un gol tempranero a los 3 minutos del inicio del partido y luego completó el hat-trick en los minutos 44 y 80, mientras que Noah Sävfölo anotó el segundo gol en el minuto 39, tras una asistencia decisiva del capitán de la selección de Egipto.





El partido vivió la expulsión del entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, en el minuto 72 tras sus protestas, mientras que Lesley Ugochukwu, que entró al partido en el minuto 69, recibió una tarjeta roja en el minuto 87 tras la revisión del VAR.