El centrocampista afrontaba un futuro incierto después de perder protagonismo la pasada temporada a las órdenes del exentrenador Vincenzo Italiano, siendo titular en solo 32 de sus 45 apariciones en todas las competiciones pese a capitanear al equipo hacia la Coppa Italia 2024-25.

Al abordar los vínculos con el gigante de Glasgow, Ferguson dijo: «Pensé mucho después del Mundial sobre mi futuro y tenía algunas dudas, pero nunca estuvo tan cerca. Cuando volví para la pretemporada, teníamos un nuevo entrenador [Domenico Tedesco], y fue como un nuevo comienzo.

«Hemos vuelto a cambiar desde entonces [con Raffaele Palladino], así que he tenido tres entrenadores nuevos en los últimos dos meses [incluido Sebastien Pocognoli con Escocia]. Pensé mucho en cómo iba a ser mi futuro y al final seguía estando en el Bolonia. He disfrutado de cada momento que he vivido allí. Se trataba simplemente de continuar ese camino y ver adónde me lleva».