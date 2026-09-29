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Lewis Ferguson reafirma su compromiso con el Bolonia tras los rumores veraniegos sobre el Rangers, pero admite que su sueño de infancia sigue intacto
Un centrocampista aborda los rumores de traspaso del verano
El capitán del Bolonia, Ferguson, ha reafirmado su compromiso con el club de la Serie A tras las intensas especulaciones que le vinculaban con un cambio al Rangers durante el mercado de verano. El internacional escocés admitió haber sopesado sus opciones después del Mundial, pero insistió en que su salida nunca estuvo cerca de materializarse. Ferguson, que ha disputado 140 partidos oficiales con el Rossoblu, optó por continuar su trayectoria en Italia tras la llegada de un nuevo cuerpo técnico.
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El internacional escocés explica sus decisiones de carrera
El centrocampista afrontaba un futuro incierto después de perder protagonismo la pasada temporada a las órdenes del exentrenador Vincenzo Italiano, siendo titular en solo 32 de sus 45 apariciones en todas las competiciones pese a capitanear al equipo hacia la Coppa Italia 2024-25.
Al abordar los vínculos con el gigante de Glasgow, Ferguson dijo: «Pensé mucho después del Mundial sobre mi futuro y tenía algunas dudas, pero nunca estuvo tan cerca. Cuando volví para la pretemporada, teníamos un nuevo entrenador [Domenico Tedesco], y fue como un nuevo comienzo.
«Hemos vuelto a cambiar desde entonces [con Raffaele Palladino], así que he tenido tres entrenadores nuevos en los últimos dos meses [incluido Sebastien Pocognoli con Escocia]. Pensé mucho en cómo iba a ser mi futuro y al final seguía estando en el Bolonia. He disfrutado de cada momento que he vivido allí. Se trataba simplemente de continuar ese camino y ver adónde me lleva».
Los vínculos familiares alimentan la ambición en Ibrox
Los profundos lazos familiares le mantienen vinculado al Rangers, ya que tanto su padre, Derek, como su tío Barry representaron al club, a lo que se suma la presencia de su exentrenador en el Aberdeen, Derek McInnes, al frente del Ibrox.
Reconociendo ese vínculo de toda la vida, Ferguson añadió: "No es ningún secreto que crecí siendo aficionado y que mi familia está vinculada al club. Era un sueño que tenía de niño, y eso no ha cambiado, pero no quiero hablar de ello mientras sea jugador del Bolonia. En el futuro, nunca se sabe. Puede pasar o puede no pasar, pero siempre ha sido algo que he tenido en el fondo de mi mente".
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Un duro tramo liguero pone a prueba la determinación
El jugador de 27 años se enfrenta a una tarea complicada para mantener al Bolonia fuera de la zona de descenso después de haber sumado solo dos puntos en sus primeros cinco partidos de la Serie A. El capitán ha jugado todos los minutos a las órdenes del nuevo técnico, Palladino, en un intento por frenar la mala racha. Con dos años restantes de contrato, además de una opción de 12 meses, recuperar la estabilidad a nivel nacional sigue siendo su única prioridad.
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