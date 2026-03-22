Goal.com
En directo
cm grafica lewandowski juve

Traducido por

Lewandowski y el Barcelona, primeras señales de renovación: entre la MLS y el interés de la Juventus, su futuro aún está por decidir

Lewandowski aún tiene que decidir su futuro: no hay que descartar que se quede en el Barcelona.

¿Dónde jugará Robert Lewandowski el año que viene? Las dudas sobre el delantero del Barcelona aumentan, al igual que los rumores en torno a su próximo equipo. A pesar de tener 37 años, sigue siendo, de hecho, uno de los mejores delanteros de Europa, y la idea de ficharlo como agente libre atrae a varios equipos, entre los que destacan, en Italia, la Juventus y el Milan.


El polaco, sin embargo, aún no ha decidido su futuro, que también podría llevarle a quedarse un año más en el Blaugrana. Así lo informa Fabrizio Romano, ya que el club ha hablado de una posible renovación con el agente Zahavi, el mismo del entrenador Hansi Flick.

  • PRIMERAS CONVERSACIONES CON EL BARCELONA

    La relación entre Lewandowski y el presidente del Barcelona, Laporta, es excelente. Durante la reunión entre Zahavi y el club catalán para la renovación de Flick —que, según ha declarado el propio presidente, se anunciará en breve hasta 2028—, también se habló de la situación de Lewandowski.

    El polaco aún no ha decidido qué hacer el año que viene y está valorando varias opciones, sin descartar nada de la gama de posibilidades que le ha presentado su agente.


    • Anuncios

  • UN FUTURO INCERTO

    Lewandowski, tal y como ha admitido recientemente en SportWeek, aún no ha decidido dónde jugar: «Sinceramente, hoy no hay nada que decir sobre mi futuro, lo digo de corazón. El objetivo es terminar la temporada con el mayor número posible de victorias, goles y títulos. Ya veremos después. No pienso en ello y no he tomado ninguna decisión; por ahora no es una prioridad».


  • ARABIA, LA MLS Y EUROPA

    Lewandowski tiene varias opciones sobre la mesa. El polaco ha recibido ofertas de Arabia Saudí y de Europa. Hay que prestar atención también a la MLS, desde donde ha habido varios contactos. Lewandowski está reflexionando detenidamente sobre cómo poner fin a su carrera.

    Se trata de una decisión más vital que económica, por lo que hay que mantener abierta la posibilidad de la liga estadounidense, que podría garantizarle un sueldo elevado y también el traslado a una ciudad importante para la familia.


  • INTENTO DE LA JUVENTUS

    En Italia se le ha relacionado con el Milan y la Juventus. Los bianconeri, en particular, han hecho un intento con su entorno, sondeando la posibilidad de que el polaco, que cumplirá 38 años en agosto, pueda terminar su carrera con la camiseta bianconera.

    Lo que parece relevante, sin embargo, es que será Lewandowski quien decida su futuro. Una decisión que, por el momento, entre quedarse en el Barcelona, Arabia, Europa y la MLS, aún no se ha tomado.


Primera División
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Génova crest
Génova
GEN