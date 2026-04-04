Un gol de Robert Lewandowskien el minuto 87 decidió el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El equipo de Hans-Dieter Flick se impone por 2-1 en el Wanda Metropolitano y da un paso importante hacia la conquista de la Liga: a ocho jornadas del final del campeonato, los catalanes se colocan con +7 sobre el Real Madrid, que por la tarde había perdido por 1-2 en casa del Mallorca (gol decisivo del exjugador de la Lazio Muriqi). El Barça se lleva los tres puntos de Madrid al ganar 2-1 y da un pequeño paso hacia la conquista del título. Para los colchoneros es la tercera derrota consecutiva, contando también la de la Champions contra el Tottenham (sin importancia, ya que el Atlético pasó de todos modos a cuartos), se mantienen cuartos con 57 puntos y el lunes el Villarreal —que juega en casa del Girona— puede ampliar la ventaja a +4.
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Lewandowski sale al campo y marca: 2-1 del Barcelona al Atlético de Madrid, espectáculo de Yamal y Flick a +7 sobre el Real Madrid
EL PARTIDO
El Atlético de Madrid también se había adelantado en el marcador frente al Barcelona gracias al gol de Giuliano Simeone, quien en el minuto 39 de la primera parte había desbloqueado el gran partido de la jornada 30 de la Liga; luego llegó el empate de Marcus Rashford en el minuto 42, tras una asistencia de Dani Olmo. En los últimos minutos de la primera parte fue expulsado Nico González —alineado como lateral izquierdo— por una falta de último hombre; el Atlético jugó toda la segunda parte con diez y acabó cayendo en el minuto 87: el partido lo decidió, como ya se ha dicho, un gol de Robert Lewandowski, que había entrado pocos minutos antes sustituyendo precisamente a Rashford. Protestas de los colchoneros hacia el árbitro: en el minuto 49 había expulsado a Gerard Martín por una dura entrada sobre Thiago Almada, pero luego cambió de decisión y le mostró la tarjeta amarilla.
EL CLÁSICO EN LA PENÚLTIMA JORNADA
Tras haberle ganado en la Liga, dentro de cuatro días el Barcelona se enfrentará de nuevo al Atlético de Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones: primero en casa, y luego el partido de vuelta se disputará de nuevo en el Wanda Metropolitano; entre medias está el derbi de la Liga contra el Espanyol, previsto para el próximo 11 de abril. La penúltima jornada es la que hay que marcar en rojo: el 10 de mayo se juega el Barcelona-Real Madrid, el Clásico que puede decidir el campeonato. Tras ese partido, el Barça se enfrentará al Alavés, al Betis de Sevilla y al Valencia; los merengues se medirán al Oviedo, al Sevilla y al Athletic de Bilbao.