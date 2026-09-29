Florentino Pérez no se limitó a expresar reservas o a señalar que existían interrogantes en torno al caso Negreira, sino que en sus declaraciones fue mucho más allá, empleando expresiones contundentes que ahora podrían convertirse en el eje del enfrentamiento legal con el Barcelona.

El presidente del Real Madrid describió lo ocurrido en el caso Negreira como una "corrupción sistemática", y llegó a calificarlo como "el mayor escándalo de la historia", en una de las frases más rotundas que ha pronunciado al hablar del asunto.

La cosa no quedó ahí, pues Pérez habló del supuesto impacto del arbitraje en la historia del Real Madrid, afirmando que el club podría haber conquistado un mayor número de títulos de Liga, y dijo de forma explícita que 7 títulos de Liga fueron "robados" al Real Madrid por decisiones arbitrales, además de asegurar que el Barcelona "siempre se beneficia" del arbitraje, en unas declaraciones que sitúan todo el asunto en el marco de acusaciones directas y no de meros interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre el club catalán y Negreira.

Y aquí encontró Laporta un punto sobre el que construir.

En lugar de entrar en una interminable batalla mediática en torno a cada factura, cada informe y cada versión ligada al caso Negreira, el Barcelona puso bajo la lupa las propias declaraciones de Pérez y le exigió que se retractara de las expresiones que considera "falsas y lesivas para la reputación del club".

Y lo más importante es que la postura del Barcelona abre la puerta a una pregunta aún más embarazosa: si el presidente del Real Madrid se aferra a que lo ocurrido representa una "corrupción sistemática" y a que el Barcelona se benefició de los árbitros, ¿dónde están las pruebas concretas de estas acusaciones? ¿Quiénes son los árbitros? ¿Qué partidos considera que vieron alterados sus resultados?

Y es aquí donde expresiones como "el mayor escándalo de la historia" y "7 títulos de Liga robados" adquieren especial relevancia en la batalla, porque revelan la magnitud de la contundencia del discurso de Pérez y permiten al Barcelona intentar trasladar el debate desde la mera existencia de un caso, unas investigaciones y unas sospechas hacia la capacidad del presidente del Real Madrid de demostrar los hechos sobre los que construyó estas declaraciones.

Este paso no significa que el Barcelona haya resuelto el caso Negreira a su favor, pero sí ha cambiado temporalmente la posición de ambas partes en la batalla.

En lugar de que la única pregunta sea "¿qué hacía el Barcelona con Negreira?", ha surgido una nueva pregunta que persigue al propio Pérez: ¿puede demostrar todo lo que dijo sobre el Barcelona, o algunas de sus expresiones tajantes fueron más allá de lo que las investigaciones y la justicia han probado hasta ahora?