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«¡Levanta las manos y lárgate!» - El icono del Chelsea John Obi Mikel arremete contra Enzo Fernández por sus comentarios sobre su fichaje por el Real Madrid
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Los comentarios que desataron la ira
La polémica comenzó después de que el París Saint-Germain eliminara al Chelsea de la Liga de Campeones. Tras una humillante derrota por un marcador global de 8-2 en los octavos de final, Fernández respondió a ESPN Argentina cuando le preguntaron si seguiría siendo jugador del Chelsea la próxima temporada: «No lo sé. Por ahora estoy centrado aquí, nos quedan ocho partidos de la Premier League y la FA Cup. Después, el Mundial, y ya veremos qué pasa después».
La situación se agravó cuando el centrocampista de 25 años habló abiertamente de su admiración por la capital española en medio de los rumores que lo vinculan con el Real Madrid. Declaró en LuzuTV: «Siempre le digo [a mi mujer] que si tuviera que elegir una ciudad para vivir en Europa, me gusta mucho Madrid. Se parece mucho a Buenos Aires, también por la comida».
«¡Eso no es un líder!»
En su podcast «Obi One», el ganador de la Liga de Campeones expresó su enfado hacia Fernández.
Mikel, que pasó 11 exitosos años en el oeste de Londres, se mostró especialmente descontento con el momento en que el ganador del Mundial hizo esas declaraciones. «Eso no es ser un líder», dijo Mikel. «Si tuvieras líderes, líderes a los que los jugadores respetan y admiran, no saldrías a hacer esas declaraciones».
Icon le dice al centrocampista que se vaya
A Mikel le indignó que un jugador que llevaba el brazalete de capitán hiciera esos comentarios en ausencia de otras figuras veteranas. El nigeriano sugirió que, si Fernández no está contento con el proyecto actual de Liam Rosenior, debería buscar una salida inmediata del club.
«No se hace una declaración así después de que nos hayan eliminado de forma vergonzosa de la Liga de Campeones, llevando el brazalete de capitán», añadió Mikel. «Ningún jugador es más grande que el club de fútbol. Si ya ha tenido suficiente, que levante la mano y se largue. Y nosotros seguimos adelante».
- AFP
Exigir respeto por la placa
A pesar de que Fernández tiene un contrato a largo plazo hasta 2032, Mikel insiste en que el jugador debe mostrar más gratitud hacia el club. Le recordó al internacional argentino el nivel que se espera en Stamford Bridge.
«No puedes salir y decir que no te importa lo que esté pasando», concluyó Mikel. «Deberías estar agradecido por jugar en un club como el Chelsea Football Club. Por la cultura que hemos construido. Puedo entender que haya un poco de frustración, pero aún así tienes que respetar el escudo, tienes que respetar al club, tienes que respetar a la afición, porque son los aficionados los que pagan tu sueldo».