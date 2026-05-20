Según eldiario «tz», Musiala provocó un grave accidente en la A8 el 13 de abril de 2025 al conducir a excesiva velocidad, y le retiraron el carné.
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«Lesiones por negligencia» tras un fuerte choque: el escándalo por exceso de velocidad tiene graves consecuencias para la estrella del Bayern Jamal Musiala
Al parecer, Musiala chocó contra un VW Golf al adelantar a 194 km/h en una zona limitada a 120 km/h. Los ocupantes del VW sufrieron heridas leves y los daños materiales alcanzan unos 200 000 euros, según la Fiscalía. Así lo informó Florian Lindemann, portavoz fiscal, al diario «tz».
El 28 de enero de 2026, el Juzgado de Primera Instancia de Múnich dictó una orden de sanción firme contra Jamal M. por poner en peligro la seguridad vial y causar lesiones imprudentes.
Además, se le impuso una multa y se le retiró el carné de conducir desde mediados de febrero; no podrá obtenerlo de nuevo hasta nueve meses después de que el Strafbefehl sea firme.
- AFP
Jamal Musiala sufre una terrible lesión tras un «suceso decisivo».
«He aceptado la sanción y la prohibición de conducir», declaró al diario *Bild*. El accidente fue «un acontecimiento trascendental» que «también tuve que asimilar», afirmó Musiala. «Asumo toda la responsabilidad y estoy agradecido de que, pese a mi descuido, nadie resultara gravemente herido», añadió. Tanto el Bayern como la DFB fueron informados y le brindaron apoyo, añadió.
Sin embargo, el incidente no fue el único revés de 2025: meses después, el talentoso atacante se lesionó gravemente en el Mundial de Clubes. En un choque con el portero del PSG, Gianluigi Donnarumma, Musiala se fracturó el peroné y sufrió una grave lesión de ligamentos por luxación de tobillo.
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Jamal Musiala, en el FC Bayern, vuelve a ser el «Magic Musiala»
El jugador de 23 años volvió a jugar a mediados de enero, pero en marzo sufrió un nuevo dolor en el tobillo lesionado. De cara al Mundial, Musiala busca recuperar su nivel anterior a la lesión.
En estos momentos de crisis de forma, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, fue quien más le animó. «Físicamente está muy cerca de su mejor nivel. Correr, presionar, ganar duelos: ahora puede hacerlo. Solo queda una pregunta: ¿cuándo volverá ese «Magic Musiala»? Ese Jamal en su mejor momento», dijo Kompany a principios de mayo: «Cuando esa libertad total vuelva en algún momento, y volverá, entonces tendrás una versión mejorada de Jamal Musiala. Y como entrenador, eso es algo que espero con ilusión».
Jamal Musiala: datos de rendimiento y estadísticas en el FC Bayern 2025/26
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