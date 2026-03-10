El inglés, que se había perdido el último partido por un golpe en la pantorrilla, comenzará el partido de ida de octavos de final contra el Atalanta de Bérgamo (21:00 h) en el banquillo. En su lugar, Nicolas Jackson volverá a ser titular en la delantera.
¿Lesionado o en el banquillo? Harry Kane no estará en el once inicial del FC Bayern München contra el Atalanta Bergamo
El entrenador Vincent Kompany realiza seis cambios en su once inicial. En comparación con el 4-1 contra el Borussia Mönchengladbach del pasado viernes, en el que Jackson Kane ya había tenido una buena actuación, Jonathan Tah y Josip Stanisic comienzan en lugar de Min-Jae Kim y Tom Bischof en la defensa junto a Dayot Upamecano y Konrad Laimer, mientras que Aleksandar Pavlovic sustituye a Leon Goretzka en el centro del campo defensivo.
FC Bayern: Lennart Karl y Jamal Musiala también en el banquillo
Detrás de Jackson, Michael Olise y Serge Gnabry forman la línea ofensiva junto con Luis Díaz, mientras que Lennart Karl y Jamal Musiala pasan al banquillo. Además, Jonas Urbig sustituye, como era de esperar, al capitán Manuel Neuer, que vuelve a estar lesionado.
Sin embargo, Kompany se había mostrado optimista en la rueda de prensa previa al partido con respecto a la convocatoria de Kane para el once inicial. «Harry Kane ha superado muy bien el entrenamiento de hoy», dijo. Al mismo tiempo, el entrenador del Bayern también subrayó: «Todavía tenemos que tomar una decisión sobre lo que es mejor para mañana. Queremos esperar hasta mañana por la mañana para ver cómo ha superado la sesión de entrenamiento».
Atalanta Bergamo vs. FC Bayern München: las alineaciones
- Alineación del Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Zappacosta, Hien, Kolasinac - K. Sulemana, de Roon, Mario Pasalic, Bernasconi, Zalewski, Krstovic - Scamacca
- Alineación del FC Bayern: Urbig - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Díaz - Jackson