¿Lesionado o en el banquillo? Harry Kane no estará en el once inicial del FC Bayern München contra el Atalanta Bergamo

Detrás de Jackson, Michael Olise y Serge Gnabry forman la línea ofensiva junto con Luis Díaz, mientras que Lennart Karl y Jamal Musiala pasan al banquillo. Además, Jonas Urbig sustituye, como era de esperar, al capitán Manuel Neuer, que vuelve a estar lesionado.

Sin embargo, Kompany se había mostrado optimista en la rueda de prensa previa al partido con respecto a la convocatoria de Kane para el once inicial. «Harry Kane ha superado muy bien el entrenamiento de hoy», dijo. Al mismo tiempo, el entrenador del Bayern también subrayó: «Todavía tenemos que tomar una decisión sobre lo que es mejor para mañana. Queremos esperar hasta mañana por la mañana para ver cómo ha superado la sesión de entrenamiento».