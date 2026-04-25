La baja de Mbappé aumenta la presión sobre el entrenador Álvaro Arbeloa, cuyo equipo está a ocho puntos del líder, el Barcelona. Según informes médicos de ESPN, se trata de un problema muscular que podría requerir reposo.

Tras el partido, Arbeloa declaró a los medios: «No sé qué le pasa. Sentía molestias; veremos cómo evoluciona en los próximos días».