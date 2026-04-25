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Lesión de Kylian Mbappé: preocupa al Real Madrid y a Francia tras pedir su cambio por un posible problema en el tendón de la corva
Susto por una lesión en el isquiotibial del jugador estrella.
Mbappé cumplió 100 partidos con el Madrid, pero solo aguantó 81 minutos y se retiró lesionado. Entró Gonzalo García. Las primeras evaluaciones indican una distensión en el tendón de la corva izquierdo, lesión que empañó un partido en el que el Madrid encajó el empate en el 94, obra de Héctor Bellerín.
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Arbeloa se mantiene cauteloso
La baja de Mbappé aumenta la presión sobre el entrenador Álvaro Arbeloa, cuyo equipo está a ocho puntos del líder, el Barcelona. Según informes médicos de ESPN, se trata de un problema muscular que podría requerir reposo.
Tras el partido, Arbeloa declaró a los medios: «No sé qué le pasa. Sentía molestias; veremos cómo evoluciona en los próximos días».
Se avecinan las consecuencias para el Mundial
Las noticias sobre la lesión han generado gran preocupación en la concentración de la selección francesa, que afina detalles para el Mundial 2026 en Norteamérica. Mbappé, pieza clave de un equipo que busca su tercera final consecutiva, debe estar en óptimas condiciones para el debut contra Senegal el 16 de junio. Aunque alcanzó los 100 partidos con el Real Madrid, sus logros se vieron opacados por los fallos defensivos que han impedido al club mantener su portería a cero en 10 encuentros seguidos.
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Pruebas decisivas en Cataluña
El Madrid visitará al Espanyol el 3 de mayo y, probablemente, deberá reorganizar su ataque sin su máximo goleador. Ese partido precederá el crucial duelo contra el Barcelona, donde una derrota eliminaría al equipo de la lucha por el título. Dado el tiempo de recuperación habitual de los isquiotibiales, el cuerpo médico presiona para que Mbappé llegue en forma a una serie de partidos que pueden definir si el club termina la temporada sin títulos.