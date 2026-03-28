Lesión de Kristensen en el Udinese: qué se rumorea sobre el Como y quién podría sustituirlo

Hace unas semanas fue Bertola quien sufrió una lesión, viéndose obligado a abandonar el partido contra la Fiorentina por un problema en el tobillo derecho. En ese caso, Runjaic dio entrada a Mlacic, que había debutado en la liga en el partido contra los viola y luego fue titular por primera vez en el siguiente encuentro contra el Atalanta; ante la emergencia en defensa, donde también faltaba Solet, en la derrota ante la Juventus la zaga la formaron Ehizibue, Kabasele y Kristensen. Con el regreso de Bertola y Solet, que salvo sorpresas serán titulares, si Kristensen no pudiera jugar contra el Como, saltará al campo uno de entre Ehizibue, Kabasele y Mlacic.