Artem Dovbyk está trabajando sin descanso para volver a los terrenos de juego con la Roma. El delantero ucraniano se esfuerza con el objetivo de reincorporarse para los últimos partidos de liga y no se descarta que pueda lograrlo, a pesar de la larga baja y los continuos problemas físicos que le han afectado esta temporada. Fichado para ser el delantero titular en el verano de 2024 —llegó procedente del Girona por algo más de 30 millones de euros, que con los bonus pueden alcanzar un máximo de 38—, esta temporada ha perdido el puesto, alternándose con Ferguson hasta la lesión y retrocediendo en la jerarquía tras la llegada de Malen.
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Lesión de Dovbyk: ya hay fecha para su regreso ante la Roma: cómo se encuentra, qué se sabe y cuándo volverá
LA LESIÓN DE DOVBYK
El último partido de Artem Dovbyk con la camiseta giallorossa fue el Lecce-Roma el día de la Befana, en el que el delantero ucraniano también marcó el que, por ahora, es su último gol. Durante el partido tuvo que abandonar el terreno de juego por lo que luego resultó ser una lesión miotendinosa en el muslo izquierdo que afectaba al tendón —antes de volver a jugar ya había estado un mes de baja entre noviembre y diciembre por un problema similar—; a mediados de enero se operó en Finlandia después de que la terapia conservadora no diera los resultados esperados, y ahora continúa con el proceso de rehabilitación para intentar volver antes de que termine la temporada.
¿CUÁNDO PUEDE VOLVER?
Ahora Dovbyk ve la luz al final del túnel. Según informa el Corriere dello Sport, el ucraniano, exjugador del Girona, podría volver a estar disponible a principios de mayo: el objetivo es el partido en casa contra la Fiorentina, previsto para el 3 de mayo —la penúltima jornada de la liga— o, como alternativa, el siguiente partido fuera de casa que se disputará en Parma el 10 de mayo. Teniendo en cuenta que lleva meses de baja, es poco probable que sea titular desde el principio, pero puede convertirse en un comodín más para Gasperini durante el partido, de cara a la recta final por la clasificación para la próxima Liga de Campeones.