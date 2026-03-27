Lesión de Calhanoglu con Turquía: su estado y lo que se filtra de cara al Inter-Roma

Según las informaciones que se han filtrado, no debería tratarse de una lesión grave, sino probablemente de un problema muscular, ya que, unos minutos antes de ser sustituido, Calhanoglu se tocaba la pantorrilla izquierda, la misma que le había dejado fuera de combate en enero tras el partido contra el Nápoles. El jugador permanecerá con la selección y en las próximas horas se someterá a pruebas específicas para determinar si podrá estar disponible para la final de la repesca programada contra Kosovo el martes 31 de marzo a las 20:45: a día de hoy no debería haber problemas, y ese cambio puede haber sido también una medida de precaución por parte del seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella.



