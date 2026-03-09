Lesión de Alisson: pesadilla para el Liverpool, ya que su portero titular queda descartado para el partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Galatasaray

Mientras el Liverpool se enfrenta a una serie de lesiones, el Galatasaray llega al partido rebosante de confianza tras una dramática victoria en la eliminatoria contra la Juventus. Sin embargo, el gigante turco tendrá que afrontar el partido de vuelta en Anfield sin el apoyo de su ruidosa afición, después de que el Comité de Apelación de la UEFA confirmara la prohibición de vender entradas a sus seguidores tras su mal comportamiento en Italia. No obstante, el ambiente en el partido de ida en Estambul será tan electrizante como siempre, ya que los hombres de Okan Buruk buscarán repetir la victoria por 1-0 que lograron sobre los Reds en la fase anterior de la competición.