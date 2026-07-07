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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

«Les hemos fallado»: la selección masculina de fútbol de Estados Unidos desperdició una oportunidad de oro en el Mundial, y Bélgica mostró la diferencia con los verdaderos aspirantes al eliminar a los estadounidenses en octavos

Analysis
USA
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USA vs Belgium
Belgium
World Cup

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos pudo cambiar la percepción en casa, pero la derrota 4-1 ante Bélgica reavivó las dudas sobre su progreso, la presión y la oportunidad perdida.

SEATTLE — Los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos admitieron uno tras otro que no tenían respuestas.

Para algunos era demasiado pronto para buscarlas; para otros quizá nunca lleguen. Esa fue la crueldad de la pesadilla del lunes: no hubo un solo error, ni una sola explicación, ni una forma fácil de entender cómo se vino todo abajo.

Al final, las explicaciones importan menos que el marcador: una derrota 4-1 ante Bélgica que, en realidad, fue aún más amplia.

Era su momento bajo los focos, el que habían soñado toda la vida. Pero cayeron, y cayeron fuerte. Una noche que podría haber sido un punto de inflexión para el fútbol estadounidense se convirtió en una que querrán olvidar.

¿Es ese el desafortunado legado de este verano? Quizá. Se debatirá en las próximas semanas. Pero la noche del lunes no le hizo ningún favor a la selección estadounidense: no convenció a los críticos ni recompensó a sus seguidores más fieles. Un Mundial que comenzó con tantas promesas terminó siendo una decepción. Eso duele.

«En este momento les hemos fallado», admitió el centrocampista Tyler Adams, «pero creo que, en conjunto, la gente se sintió atraída por este equipo porque nos veían como personas cercanas. Representábamos exactamente lo que es Estados Unidos. Hoy no ha sido un buen día...Empiezas a pensar en lo que podrías haber hecho mejor. Así es el rendimiento de élite: si nadie perdiera, no habría progreso, y eso vale incluso para los mejores jugadores del mundo.

«Pasas por ello, te pones en esas situaciones para intentar dar un paso adelante. En este momento, sí, es un fastidio».

Lo más doloroso es que lo tenían al alcance. No se puede exagerar la oportunidad que tuvo la selección de Estados Unidos, tanto en este partido como durante este verano. Al final, la dejaron escapar con su peor actuación en el peor momento, y ese hecho puede que perdure más que casi cualquier otra conclusión de este Mundial.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «No dimos al público muchos motivos para animarnos»

    Casi todos los jugadores de la USMNT coincidieron: algo fallaba.

    Adams habló de pequeños detalles: balones sueltos, pases erróneos, jugadores unos pasos fuera de posición. También hubo errores graves: el rebote en el primer gol, el cabezazo al segundo palo en el segundo, el error de Freese en el tercero y la pérdida de Richards en el cuarto.

    Al final, el partido no se definió por la magnitud de los errores, sino por la suma de todos ellos.

    «No creo que hoy hayamos hecho un buen partido como equipo», afirmó Folarin Balogun. «Jugamos bien en los otros partidos. Fue muy intenso. Fuimos capaces de generar energía con el público, y hoy no le hemos dado al público mucho por lo que animar. Eso es lo más decepcionante, y esa es la parte que más me duele personalmente».

    Como dijo Balogun, el público, mayoritariamente estadounidense, apenas tuvo motivos para animarse. Solo vio a sus héroes fallar, muy distinto de lo ocurrido ante Paraguay, Australia y Bosnia. Pero Bélgica no es de esa categoría: es mucho mejor.

    Quizá sea una cuestión de talento. Quizá esta selección estadounidense, repleta de jugadores de las mejores ligas europeas, no sea tan buena como todos creen. Quizá no sean tan buenos como ellos mismos creen. Eso explicaría por qué los pases uno a uno nunca se sustituyeron por algo más pragmático y por qué, cuando falló el plan A, el equipo pareció asustado.

    Tras semanas hablando de lo relajado que estaba el equipo, no hubo nada de calma: fue frenético, caótico y desordenado. Sin serenidad ni naturalidad, ante el primer rival de primer nivel, Estados Unidos no pudo llevar el peso del partido y, cuando eso ocurrió, cundió el pánico.

    «Debemos seguir siendo quienes somos, sin importar el rival», afirmó el centrocampista Sebastián Berhalter. «Un equipo dinámico, de presión alta, que no se rinde. Quizá hoy perdimos eso de vista. Ellos fueron mejores, y solo debemos ser fieles a nuestro ADN».

    Por lo que sea, esta noche no lo hicimos. Los de fuera pueden especular. Quizá Estados Unidos se vio desubicado por un rival que nunca temió su presión. Quizá pesó la ocasión, las audiencias, el récord de espectadores o la presión de cambiar las cosas. Al final, este partido puede que haya cambiado las cosas, pero no para mejor.

    Además, se jugó bajo una nube negra que presentó al USMNT no como una historia entrañable del anfitrión, sino como el equipo políticamente favorecido de este Mundial. ¿Importó eso?

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  • President Trump Participates In A Rose Garden Club LunchGetty Images News

    El impacto de la Casa Blanca

    Los preparativos del partido no se centraron en cómo EE. UU. podría dañar a Bélgica ni en qué duelos tácticos decidirían el pase. El protagonista de las conversaciones previas ni siquiera era un jugador: era el presidente de Estados Unidos.

    El lunes, 24 horas después de que la FIFA suspendiera la sanción automática de un partido impuesta a Balogun, Donald Trump apareció en televisión y se atribuyó la victoria. Dijo que había hablado con Gianni Infantino y que creía que se había hecho justicia con el regreso de Balogun. Al instante, la conversación se centró en lo que significaban sus palabras y, sobre todo, en lo que implicaban para la FIFA.

    Tras un verano de historia inspiradora, la USMNT pasó de pronto al ojo de un huracán político. Para el mundo, eran el equipo que tal vez se benefició de una intervención externa. Se les acusó de eludir la justicia y saltarse las normas. Para algunos, fue cuestión de karma; para los jugadores, un golpe duro.

    Los jugadores aseguraron que no les afectó ser noticia mundial antes del partido más importante de sus vidas, aunque sabían que el ruido existía.

    «Sin presión, sin momento especial, no se notó ninguna diferencia», afirmó el capitán Tim Ream. «No hubo ninguna carga adicional ni nada por el estilo».

    Pochettino opinó lo mismo. La selección estadounidense no perdió por la rueda de prensa del presidente el lunes; perdió porque jugó mal contra Bélgica esa noche.

    «Hoy no hemos estado a la altura», admitió. «No hace falta buscar excusas. Bélgica fue mejor y punto. Fue muy duro desde el principio; no mostramos nuestro nivel habitual, esa es la realidad».

    «La explicación es sencilla: no fue nuestro día, ni en calidad ni individualmente. El responsable soy yo, y debemos analizar lo que hicimos, porque no fue el rendimiento ni la forma en que solemos jugar».

    En realidad, poco importa el motivo del fracaso; lo relevante es cómo se afronta ahora.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Vuelves a quedarte corto en los momentos decisivos»

    Había muchas esperanzas de que este equipo fuera diferente. Tras un brillante comienzo en el Mundial, se creía que se había avanzado. Sin embargo, para quienes la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) trataba de convencer, poco cambió.

    «Hoy no hemos sido el mismo equipo que durante el torneo demostró su calidad», afirmó Pochettino.

    No convenció a los aficionados esporádicos de que valga la pena ser seguidores fieles. No mostró progreso, solo más de lo mismo, quizá peor.

    «Era el momento de pasar de ronda e intentar hacer algo especial. Nos hemos quedado cortos», añadió Adams.

    Hace tres años y medio, una joven selección de Estados Unidos perdió 3-1 ante Países Bajos en Catar. Ahora, en casa, cayó 4-1 contra Bélgica en la misma ronda. ¿Dónde está el progreso?

    «Es decepcionante», admitió Christian Pulisic. «No tuve los momentos que esperaba para ayudar al equipo a dar el salto y vencer a un rival de verdad, así que, por supuesto, estoy decepcionado conmigo mismo».

    «Son dos ciclos y de nuevo nos quedamos cortos en los momentos decisivos», añadió Berhalter. «Es decepcionante».

    La reacción será dura, en parte predecible. Fuera de Estados Unidos, algunos lo verán como la prueba de que el fútbol estadounidense tiene un techo. En casa, sobre todo entre quienes solo lo siguen en Mundiales, la sensación será más de lo mismo. El lunes por la noche, la selección masculina de Estados Unidos no ofreció muchas pruebas de lo contrario. Por muchos avances logrados, fue difícil apreciarlos en un partido que vieron unos 40 millones de estadounidenses.

    «Hay tanto apoyo, tanta gente animándonos, niños pequeños por todo Estados Unidos que nos admiran», dijo Berhalter, «y no hemos estado a la altura, y es decepcionante, pero sé que volveremos».

    El portero Matt Freese añadió: «Esto duele. Es el momento más doloroso de mi vida, pero sé que es solo un paso en un camino largo. Esta federación y este grupo tienen grandes cosas por delante».

    ¿Quién sabe cuál será el siguiente paso y quiénes lo darán? ¿Volverá el público a seguir el fútbol con este mismo interés? ¿Tendremos otra oportunidad así?

    Antes de pasar página, el USMNT se tomará un tiempo para reflexionar sobre este momento y su significado de cara al futuro.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reflexiones

    Hubo muchos buenos momentos: nadie olvidará el triunfo de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos sobre Paraguay ni la primera vez que sonó «Country Roads». Esos recuerdos quizá pesen más que la decepción.

    «Ganamos a Bosnia», dijo Pulisic. «Podemos estar orgullosos, pero aspiramos a más. Queremos competir con los mejores y estamos cerca».

    Pero no basta. La derrota ante Bélgica lo mostró: aún hay una brecha y pocas chances de cerrarla.

    «Como dijo Balo, hay chicos y chicas que vieron el partido y se sintieron inspirados», afirmó Ream. «Seguro que dirán: “Esto se apagará”, pero lo que hemos logrado merece seguir en la conversación.

    «Debemos destacar lo increíble que ha sido este viaje con este grupo. ¿Cómo mantenemos viva la conversación? ¿Cómo seguimos inspirándolos ahora que el torneo ha terminado?».

    La mejor manera de inspirar a la próxima generación es brillar en los Mundiales. Si este equipo lo logró queda, tras el resultado del lunes, en el aire. Ahora empieza la larga espera hasta la próxima oportunidad, una espera que se antoja angustiosa tras tanto tiempo de ilusión.

    «Tenemos que esperar otros cuatro años para volver a estar en esta situación», dijo Balogun, «lo cual vuelve a ser doloroso».

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