Al escuchar el pitido final, el delantero del Estrasburgo, Martial Godo, corrió hacia la grada del Mainz y colgó su camiseta en el banderín de córner. El internacional Nadiem Amiri lo consideró una provocación, persiguió al marfileño y lo derribó con un empujón.
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«¡Les hemos devuelto la pelota!» Los jugadores del Mainz 05 pierden los nervios tras el desastre y las provocaciones del Racing de Estrasburgo
La llegada del delantero Phillip Tietz, que gritó furioso a Godo, empeoró todo. Pronto se sumaron más jugadores de ambos equipos y se formó un tumulto. Tuvo que intervenir el personal de seguridad para separarlos.
El árbitro Joao Pinheiro expulsó después a Amiri por el empujón y amonestó a Godo por la provocación.
«La semana pasada no nos respetaron, pero nos mantuvimos tranquilos. Les hemos devuelto el golpe en el campo», explicó el jugador del Estrasburgo Emmanuel Emegha en Canal +. El director deportivo del Maguncia, Christian Heidel, lo calificó de «juego de niños»: «Hubo un forcejeo y Nadiem empujó a su rival. El árbitro lo vio. Es innecesario, pero no es para tanto».
El entrenador del Mainz, Urs Fischer, pide a los jugadores más serenidad
El entrenador del Mainz, Urs Fischer, pidió a sus jugadores más calma ante futuras provocaciones y que asuman la derrota con deportividad: «Cuando se pierde 0-4, hay que felicitar al rival y no dejarse provocar. Lo entiendo, pero... En el calor del momento uno se siente decepcionado. No sé exactamente qué pasó, yo estaba saludando», añadió en la rueda de prensa.
En lo deportivo, el Mainz poco pudo hacer ante los franceses. Tras el 2-0 de la ida, el equipo alemán cayó 0-4 en Estrasburgo y quedó eliminado.
Sebastian Nanasi (26’) y Abdoul Ouattara (35’) igualaron rápido la ventaja de la ida, y Julio Enciso (69’) y Emmanuel Emegha (74’) sentenciaron. Durante gran parte del partido se notó la diferencia de categoría. Sin el sobresaliente portero Daniel Batz, que detuvo un penalti de Emegha (66'), la eliminación habría sido aún más temprana.