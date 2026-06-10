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«¡Les enseñé lo que no hay que hacer!»: Pep Guardiola y Luis Enrique, considerados «los mejores del mundo», mientras su antiguo mentor se atribuye el mérito de los logros de los entrenadores del Manchester City y el París Saint-Germain
Dominando la escena europea
Estos destacados entrenadores se consolidan entre los mejores del fútbol actual. Enrique acaba de ganar su segundo título de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain, el tercero de su carrera tras el logrado con el Barcelona.
Así se une a un exclusivo club liderado por Guardiola, quien sumó tres títulos con Barcelona y Manchester City. El técnico catalán cerró una era de diez años en el City con todos los trofeos posibles. Clemente atribuye su éxito actual a su paso por esas plantillas.
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Atribuirse el mérito de lo mejor
Al preguntársele por los mejores entrenadores del fútbol moderno, el exentrenador del Athletic Club respondió sin dudar: Guardiola, Luis Enrique y el seleccionador español De la Fuente. Aseguró que su éxito actual se debe a la formación que recibieron bajo su dirección en la selección nacional.
Clemente declaró con seguridad: «Para mí, los dos mejores son Luis Enrique y Pep. Ahora también “Luisito” de la Fuente; los tres han pasado por mis manos y algo les habré enseñado».
Aprender de los errores del pasado
El exseleccionador español explicó qué enseñó a sus alumnos estrella. En lugar de tácticas complejas, les habló de realidades duras y fortaleza emocional. Clemente resumió su mentoría: «Les he enseñado dos cosas: una, lo que no hay que hacer porque ya se ve el resultado que da; y la otra, que se rían todo lo que puedan porque les quitarán la sonrisa de los labios».
Con De la Fuente, campeón de la Eurocopa 2024, y tanto Enrique como Guardiola conquistando grandes competiciones, queda claro que sus exalumnos asimilaron esos consejos.
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¿Qué les depara el futuro al trío español?
A medida que se acerca la nueva temporada, los tres entrenadores viven realidades distintas: se espera que Guardiola descanse tras dejar su club, mientras Enrique busca aprovechar su triunfo en la Liga de Campeones con el PSG.
Mientras tanto, De la Fuente prepara a la selección española para el Mundial.