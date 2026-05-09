En la FAZ preguntaron al hombre de 74 años si en los últimos 25 años había algún partido del Bayern que no esperara con ilusión. Hoeneß respondió: el partido de vuelta contra los catalanes.
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«Les dimos pena»: Uli Hoeneß recuerda «la mayor vergüenza para el Bayern de Múnich»
Explicó: «Nos dieron una paliza en el partido de ida. Por aquel entonces, yo estaba sentado en el banquillo del Camp Nou junto a Jürgen Klinsmann (entonces entrenador del Bayern). Nunca en mi vida había mirado tanto el reloj como en esa primera parte; parecía que nunca iba a terminar».
Al descanso, el equipo de Pep Guardiola ya ganaba 4-0 gracias a los goles de Messi (2), Eto'o y Henry. El Bayern, que venía de perder 1-5 en Wolfsburgo y carecía de Lucio y Philipp Lahm, poco pudo hacer.
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Uli Hoeneß: «No tenía ganas de que llegara el partido de vuelta en Múnich»
«Fue la mayor humillación para el Bayern», afirmó Hoeneß. «¿Saben por qué? Se compadecieron de nosotros. Tuve la sensación de que en el descanso se dijeron: “Bajaremos un poco el ritmo”. No quería que llegara el partido de vuelta en Múnich».
En ese encuentro, el Bayern igualó 1-1 ante el futuro campeón: Ribéry abrió el marcador tras el descanso y Keita lo igualó.
Al final, el Bayern terminó la temporada sin títulos. A cinco jornadas del final, Klinsmann fue despedido y Jupp Heynckes dirigió al equipo hasta el final. Luego llegó Louis van Gaal.
Con Van Gaal, el equipo alcanzó la final de la Champions 2009/10, que perdió ante el Inter de Milán.
FC Barcelona contra FC Bayern 2009: las alineaciones iniciales
- FC Barcelona: Valdés - Dani Alves, Márquez, Piqué, Puyol - Xavi, Yaya Touré, Iniesta - Messi, Eto'o, Henry
- FC Bayern: Butt - Oddo, Demichelis, Breno, Lell - van Bommel, Schweinsteiger, Ze Roberto, Altintop, Ribéry - Toni