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Ahmed Magdy

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«¡Les costará mucho remontar!» - Hamit Altintop apuesta por que el Bayern de Múnich elimine al Real Madrid y hace una audaz predicción sobre el futuro de Mohamed Salah

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
M. Salah
España
Alemania
Egipto

El excentrocampista del Real Madrid y del Bayern de Múnich, Hamit Altintop, ha dado su opinión sobre el gran enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones entre sus dos antiguos clubes, dejando clara su postura. El veterano turco también se ha referido a los rumores que rodean el futuro de Mohamed Salah en el Liverpool, ahora que el egipcio se encuentra en una etapa decisiva de su carrera.

Hamit Altintop, exjugador estrella del Bayern de Múnich y del Real Madrid, opinó sobre el partido de ida de cuartos de la Liga de Campeones entre ambos clubes y habló del futuro de Mohamed Salah.

En declaraciones al programa deportivo «Modern Sports», Altintop afirmó: «Me siento orgulloso de haber vestido las camisetas tanto del Real Madrid como del Bayern de Múnich, pero soy seguidor del Bayern de Múnich porque jugué en él durante más tiempo». Sus palabras reflejan la visión única de un jugador que ha triunfado en dos de los entornos más exigentes de Europa.


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    El Bayern mantuvo la ventaja frente a un Madrid «irregular»

    En «Modern Sports», Altintop, de 41 años, reconoció que, pese a haber jugado en Real Madrid y Bayern Múnich, se siente del Bayern porque pasó más tiempo allí.

    «Estoy orgulloso de haber vestido las camisetas del Real Madrid y del Bayern de Múnich, pero soy seguidor del Bayern de Múnich porque jugué con ellos durante más tiempo», explicó Altintop. Sobre la situación actual de los blancos, sugirió que el equipo de Carlo Ancelotti es vulnerable tras el resultado de la ida. «La victoria del Bayern en el Bernabéu complica las cosas al Madrid, que ha tenido muchos altibajos esta temporada y le costará remontar».

    Además, apuntó a la irregularidad de la delantera madridista como clave de la derrota: «El rendimiento de Vinicius Junior y Kylian Mbappé ha sido irregular esta temporada, y esta es una de las razones por las que el Real Madrid perdió ante el Bayern de Múnich», añadió, resaltando la falta de puntería de sus estrellas.

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  • El efecto Kompany y el impacto de Michael Olise

    Altintop criticó al Real Madrid, pero elogió la transformación del Bayern de Múnich bajo Vincent Kompany. Destacó que el técnico belga ha transmitido la misma mentalidad agresiva y ganadora que mostró como jugador en el Manchester City y con Bélgica.

    «El Bayern es fuerte, directo y siempre busca ganar, igual que Kompany como jugador», afirmó. También destacó los fichajes estivales, especialmente el de Michael Olise, como clave de la actual fortaleza del equipo en Europa.

    Pese a su optimismo, recordó que nunca se debe descartar al Madrid hasta el pitido final: «La vuelta está abierta, sobre todo ante un rival de su talla; tienen mentalidad de campeón y pueden dar la vuelta al partido».


  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    El próximo paso de Salah tras batir los récords del Liverpool

    Más allá de la Liga de Campeones, Altintop habló sobre el futuro de Mohamed Salah, estrella del Liverpool. Considera que, tras ganar todo en la Premier League, es hora de que el egipcio busque un nuevo reto lejos de Anfield.

    «Tras batir todos los récords, entiendo su deseo de buscar nueva motivación y éxitos», afirmó Altintop. Le aconseja evitar un traslado a Oriente Medio y quedarse en la élite europea, donde aún puede pelear por grandes títulos.

    «Espero que Mohamed Salah se quede en Europa, ya sea en Italia, España o en el París Saint-Germain. Aún es joven y puede jugar al más alto nivel», agregó. Para concluir, Altintop destacó: «Mohamed Salah es un gran jugador y un delantero maravilloso. Tiene experiencia, habilidad y una fuerte personalidad en el fútbol. Espero que, tras retirarse, transmita su experiencia a la federación de fútbol de su país».

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