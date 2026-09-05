El Galatasaray ha comenzado la temporada 2026-27 de forma imponente y sigue invicto tras un ajetreado mercado de fichajes veraniego en el que el técnico Okan Buruk remodeló su plantilla. El gigante turco ha sumado diez puntos en sus primeros cuatro partidos de la Superliga turca. Sin embargo, bajo la superficie de este exitoso arranque, se está gestando un importante problema interno que afecta a uno de los jugadores con el salario más alto del club.

Según informaciones del periódico turco Sabah, Sane ha informado oficialmente a los dirigentes del Galatasaray de que no está contento con su situación actual. Se dice que el extremo de 30 años, que llegó al club como agente libre procedente del Bayern de Múnich en julio de 2025, está profundamente descontento con la reducción de sus minutos de juego.

Al parecer, Sane no se considera un revulsivo y le está costando aceptar un papel secundario en los planes tácticos de Buruk mientras el club busca defender su corona nacional.