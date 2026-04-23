¡Leroy Sané e Ilkay Gündogan sufren un duro revés! El Galatasaray sufre una sorprendente derrota en la Copa

El Galatasaray, campeón de la pasada Copa de Turquía, lidera la Süper Lig con cuatro puntos sobre el Fenerbaçe. En la Champions League cayó en octavos ante el Liverpool.

El Galatasaray ganó la copa la temporada pasada. Actualmente lidera la liga nacional con cuatro puntos sobre su rival ciudadano, el Fenerbahçe. En la Liga de Campeones, los Leones cayeron en octavos de final ante el Liverpool FC.