Getty Images Sport
Traducido por
Leonel Flores regresa a Boca Juniors tras un impresionante cameo en su debut con Argentina
El adolescente presiona para ser titular de inmediato
La joya más cotizada del club de Buenos Aires cambió inmediatamente el foco para volver a sus obligaciones con el equipo tras firmar un llamativo debut con la absoluta. Sustituyendo a Lisandro Martinez para los diez minutos finales en Córdoba, el extremo jugó sin miedo y estuvo cerca de marcar para conmemorar la ocasión cuando su volea seca fue desviada fuera por el portero de Bolivia Guillermo Viscarra. Menos de 48 horas después de la victoria por cuatro goles de Argentina, Flores está ahora en una posición inmejorable para hacerse con un puesto en el once de Boca ante Union.
- Getty Images Sport
El entrenador pide paciencia con la prodigio
La intrépida aparición del adolescente debutante recibió cálidos elogios del seleccionador absoluto Scaloni. Hablando tras el pitido final, el técnico, de 48 años, subrayó la necesidad vital de gestionar con cuidado el desarrollo a largo plazo del joven: «Les pedimos a los chicos que hagan lo que hacen en sus clubes. Si vienen aquí y no lo hacen, nos preocuparíamos.
«Leo [Flores] lo hace muy bien y tenemos que cuidarlo. Tenemos que estar cerca de él, apoyarlo. Sé que Vasco (Arruabarrena) y Mono Markic saben cómo llevarlo en Boca».
Scaloni volvió a recalcar que la paciencia sigue siendo esencial para lograr un éxito sostenido: «Es un talento que tenemos que cuidar, igual que Franco [Mastantuono]. Es la única manera de obtener resultados. Sería increíble que pudiera hacer en cada partido lo que hizo hoy en 10 minutos, pero tenemos que ir con calma. Siempre vamos a cuidarlo».
Una confianza inquebrantable en sí mismo impulsa un ascenso meteórico
El meteórico ascenso del delantero nacido en 2007 ha sido sencillamente extraordinario, teniendo en cuenta que solo ha sumado 17 apariciones oficiales desde que irrumpió en el primer equipo de Boca a mediados de julio de 2026.
Al recordar lo que supuso enfundarse la camiseta de la selección absoluta en el Estadio Mario Alberto Kempes, Flores dijo: "Estoy contento con los minutos que tuve. Jugar al fútbol me hace feliz. Desde que era niño, siempre he tenido mucha personalidad; cuando se trata de jugar, no me importa quién tenga delante".
- Getty Images Sport
El dilema de la selección pone a prueba las rotaciones domésticas
Según el periodista Emiliano Raddi en ESPN F12, Arruabarrena está listo para meter de inmediato a Flores en la alineación junto a Miguel Merentiel después de que Sebastian Villa quedara apartado por fiebre. Argentina centra ahora su atención en un amistoso contra Burkina Faso en San Juan antes del emotivo partido de despedida de Lionel Messi ante Benín en el Estadio Monumental. Compaginar esa incesante carga de trabajo a nivel doméstico con un rápido reconocimiento internacional representa la prueba decisiva de la madurez del adolescente.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias