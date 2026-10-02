Leonel Flores regresa a Boca Juniors tras un impresionante cameo en su debut con Argentina

La intrépida aparición del adolescente debutante recibió cálidos elogios del seleccionador absoluto Scaloni. Hablando tras el pitido final, el técnico, de 48 años, subrayó la necesidad vital de gestionar con cuidado el desarrollo a largo plazo del joven: «Les pedimos a los chicos que hagan lo que hacen en sus clubes. Si vienen aquí y no lo hacen, nos preocuparíamos.

«Leo [Flores] lo hace muy bien y tenemos que cuidarlo. Tenemos que estar cerca de él, apoyarlo. Sé que Vasco (Arruabarrena) y Mono Markic saben cómo llevarlo en Boca».

Scaloni volvió a recalcar que la paciencia sigue siendo esencial para lograr un éxito sostenido: «Es un talento que tenemos que cuidar, igual que Franco [Mastantuono]. Es la única manera de obtener resultados. Sería increíble que pudiera hacer en cada partido lo que hizo hoy en 10 minutos, pero tenemos que ir con calma. Siempre vamos a cuidarlo».