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Leon Goretzka estará un tiempo de baja tras sufrir un revés por lesión antes de un posible debut con el Aston Villa
Contratiempo por lesión para el nuevo fichaje del Villa
Goretzka ha anunciado que estará varias semanas de baja, lo que retrasa su esperado debut con el Aston Villa. El internacional alemán, con 73 partidos, que se incorporó al equipo de la Premier League como agente libre a finales de agosto tras la expiración de su contrato con el Bayern de Múnich, confirmó la noticia a través de las redes sociales el lunes por la noche.
Dirigiéndose directamente a la afición del Villa, Goretzka expresó su decepción por el momento en que se ha producido este problema físico. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el jugador de 31 años escribió: "Queridos aficionados del Villa, antes que nada, gracias por la increíble bienvenida. Después de mis primeros días en este club, la sensación de que estoy exactamente donde debo estar se ha hecho más fuerte con cada día que pasa. Por desgracia, mi cuerpo ha reaccionado al aumento de la carga de trabajo tras mi tiempo alejado de los terrenos de juego. Es frustrante, pero ahora necesito este breve descanso para volver con todas mis fuerzas".
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Los sueños internacionales, en pausa
El momento es especialmente cruel para Goretzka, que participó en tres de los cuatro partidos de Alemania en el Mundial de este verano antes de su eliminación en dieciseisavos de final ante Paraguay. Se esperaba que el centrocampista fuera una figura clave para Jurgen Klopp, que sucedió a Julian Nagelsmann y se prepara para iniciar su etapa con partidos de la Liga de Naciones ante Países Bajos, Grecia y Serbia. Sin embargo, esta lesión garantiza que Goretzka no tendrá ningún papel en el próximo parón internacional, lo que obliga a Klopp a adaptar sus planes para su primera concentración.
A pesar del golpe, Goretzka está centrado en una rápida recuperación durante el actual parón en la competición nacional. El centrocampista añadió en su comunicado: «Usaré los próximos días, incluido el parón internacional, para recuperarme por completo y volveré listo para luchar y darlo todo por vosotros y por el Villa. No veo la hora de veros pronto en el campo. Gracias por vuestro apoyo. Leon.»
Unai Emery mantiene la calma
La lesión de Goretzka llega en un momento turbulento para el Aston Villa, que ha tenido un complicado inicio de temporada en la Premier League y es 17º tras un empate y dos derrotas. Por si fuera poco, el equipo de Unai Emery se prepara para arrancar el martes su campaña en la Champions League con un duelo a domicilio ante el Club Brugge. Al referirse a este contratiempo, Emery reconoció la frustración que supone perder a un jugador del nivel de Goretzka antes incluso de que haya jugado un solo partido con el club.
Emery mantuvo un tono filosófico al hablar de la lesión del exjugador del Schalke y del Bayern. «La lesión de Goretzka y sus problemas son un poco frustrantes, pero tenemos jugadores que pueden reemplazarle, como Ross Barkley, Joao Gomes, Lamare Bogarde y Boubacar Kamara», comentó el técnico del Villa.
- AFP
El Aston Villa busca estabilidad tras la limpieza de verano
La lesión de Goretzka supone otro gran obstáculo para el Aston Villa mientras atraviesa una fase de reconstrucción tras un agitado mercado estival de salidas. Después de perder a figuras clave como Emiliano Martinez, Ezri Konsa, Lucas Digne, Youri Tielemans, Morgan Rogers y Ollie Watkins, la plantilla de Emery trabaja para forjar una nueva identidad. El club de West Midlands estará desesperado por reaccionar y lograr su primera victoria de la temporada en la Premier League cuando reciba al Nottingham Forest el sábado.
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