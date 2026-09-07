Leon Goretzka estará un tiempo de baja tras sufrir un revés por lesión antes de un posible debut con el Aston Villa

Goretzka ha anunciado que estará varias semanas de baja, lo que retrasa su esperado debut con el Aston Villa. El internacional alemán, con 73 partidos, que se incorporó al equipo de la Premier League como agente libre a finales de agosto tras la expiración de su contrato con el Bayern de Múnich, confirmó la noticia a través de las redes sociales el lunes por la noche.

Dirigiéndose directamente a la afición del Villa, Goretzka expresó su decepción por el momento en que se ha producido este problema físico. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el jugador de 31 años escribió: "Queridos aficionados del Villa, antes que nada, gracias por la increíble bienvenida. Después de mis primeros días en este club, la sensación de que estoy exactamente donde debo estar se ha hecho más fuerte con cada día que pasa. Por desgracia, mi cuerpo ha reaccionado al aumento de la carga de trabajo tras mi tiempo alejado de los terrenos de juego. Es frustrante, pero ahora necesito este breve descanso para volver con todas mis fuerzas".