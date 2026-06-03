Leon Goretzka contacta con el Arsenal y otros equipos de la Premier League tras descartar Juventus y AC Milan ficharlo como agente libre

Hace semanas, el futuro de Goretzka parecía claro: dejaría el Bayern y ficharía por el AC Milan para reforzar el centro del campo de Massimiliano Allegri de cara a la Liga de Campeones.

Sin embargo, el fracaso en la clasificación a la Liga de Campeones desencadenó una reestructuración total impulsada por el propietario, Gerry Cardinale, que destituyó a Allegri y paralizó el fichaje de Goretzka. Con pocas semanas de contrato en el Allianz Arena, el centrocampista debe buscar nuevos destinos.