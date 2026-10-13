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Leny Yoro revela las conversaciones para abordar la crisis del Manchester United y resta importancia a la presión antes del decisivo duelo ante el Atlético de Madrid
Conversaciones internas y unidad de la plantilla
El ambiente en torno a Old Trafford es cada vez más tenso mientras el Manchester United se prepara para un decisivo encuentro europeo en España. Tras un frustrante empate en los últimos minutos ante un Tottenham Hotspur con diez jugadores durante el fin de semana, el club ha registrado oficialmente su peor inicio de temporada desde 1986. Yoro ha restado importancia a la preocupación por el irregular arranque del equipo y ha insistido en que la plantilla tiene la fortaleza mental necesaria para recuperarse.
«Tengo fe en el equipo y en nosotros. Confío en que mejoraremos en los próximos partidos y seguiremos avanzando. No me preocupa especialmente esta situación. Todos los equipos pueden atravesar dificultades al comienzo de una temporada. Estamos preparados para afrontarlas y seguir trabajando», afirmó Yoro, según recoge Marca.
Yoro reveló que la plantilla ha asumido plenamente su responsabilidad para superar las dificultades y que ha mantenido conversaciones privadas y sinceras a puerta cerrada para abordar la situación actual. «Creo que es muy importante para un equipo. A veces hay que decir las cosas como son. Y lo hemos hecho. Seguiremos haciéndolo. Tenemos que afrontar la realidad y mejorar», añadió.
- AFP
Adaptándose a una nueva función defensiva
En las últimas semanas, un cambio táctico notable ha llevado a Yoro a jugar de lateral derecho, una posición poco habitual para él, en lugar de ocupar su puesto habitual en el centro de la defensa. Aunque a algunos jugadores jóvenes les costaría afrontar una transición así bajo una gran presión, el futbolista de 20 años ha asumido el reto de ayudar al equipo en todo lo posible y ha mostrado una madurez que ha impresionado al cuerpo técnico.
«Es una posición en la que puedo jugar. Si tengo que hacerlo ahí, estoy preparado. También me gusta jugar ahí. Por supuesto, tiene aspectos diferentes, pero hay que adaptarse. Creo que siempre hay que estar preparado. Sea cual sea la posición en el campo, estoy listo para jugar», afirmó Yoro.
La orientación de compañeros veteranos
Yoro también dedicó unas palabras de elogio a la influencia de los experimentados defensas Harry Maguire y Lisandro Martinez. Pese a la competencia por un puesto en el once titular, el francés reveló que ambos veteranos han sido fundamentales para ayudarle a adaptarse a las exigencias de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo. Atribuyó a sus consejos su rápida integración en la cultura del Manchester United durante sus primeros meses en el club.
«Me ayudan a mejorar mucho cada día, especialmente en los entrenamientos. Hablo mucho con ellos y me ayudan a crecer. Esta es mi tercera temporada aquí y me sentí jugador del Manchester United desde el primer día. Estoy muy contento con cómo ha empezado esta temporada, pero sé que todavía puedo mejorar. También me ayudan mucho en este proceso», explicó Yoro.
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Ante el desafío del Atlético de Madrid
Con la vista puesta en el crucial duelo europeo contra el Atlético, Yoro no pareció intimidado por el ambiente hostil que se espera en la capital española. El equipo de Diego Simeone es conocido por su estilo agresivo y el fervor de su afición en casa, pero el joven del Manchester United insiste en que se prepara de la misma manera, independientemente de la entidad del rival o de la importancia del partido.
«Por supuesto que hay presión, pero no es algo que me afecte especialmente. Voy a prepararme para este partido exactamente igual que para cualquier otro», concluyó Yoro.
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