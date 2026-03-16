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Leny Yoro insta al Manchester United a renovar el contrato de Harry Maguire
Yoro presiona para que se renueve el contrato de Maguire
El defensa central del United, Yoro, está deseando que el club renueve el contrato de Maguire tras la victoria por 3-1 sobre el Aston Villa. El jugador de 20 años se mostró rotundo cuando se le preguntó por el futuro incierto del jugador de 33 años en Old Trafford, en medio de las negociaciones contractuales en curso. Centrándose por completo en el valor de su compañero de equipo, Yoro afirmó: «Si puede quedarse la próxima temporada, será muy bueno para nosotros. Así que espero que renueve su contrato y pueda quedarse con nosotros. Ya veremos. Ya veremos, de todas formas».
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Tutoría en el campo
El joven defensa reconoció que Maguire le ha ayudado a adaptarse al fútbol inglés. Hablando exclusivamente del impacto que ha tenido jugar junto a su compañero, Yoro añadió: «Jugar con Harry, con toda la experiencia que tiene, me da muchos consejos y habla mucho conmigo en el campo. Así que esto me ayuda mucho». Detalló aún más su comunicación: «Siempre habla conmigo, me dice cosas como “¿dónde está el delantero?”. A veces hablamos antes del partido, en el descanso, sobre cómo tengo que [mejorar mi] posición. Así que jugar con él es realmente bueno para mí».
El dilema de Casemiro
Yoro también quiere que el club reconsidere el futuro de Casemiro, fichado por 70 millones de libras en 2022. A pesar de que el brasileño ha confirmado su intención de marcharse este verano, Yoro insiste en que su influencia es insustituible. Explicó: «Creo que todo el mundo quería que él [Casemiro] se quedara. Es un jugador muy importante para nosotros. Lo volvió a demostrar [contra el Villa]. Incluso en el vestuario, cada día aporta una experiencia que nadie más tiene en el equipo. Lo ha ganado todo. Así que esto nos ayuda mucho en los partidos e incluso fuera del campo».
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Todas las miradas puestas en la Liga de Campeones
Yoro, fichado por 62 millones de euros procedente del Lille en 2024, ha disputado 27 partidos de la Premier League esta temporada, lo que ha contribuido a que el United ocupe el tercer puesto de la clasificación. Con la clasificación para la Liga de Campeones en el punto de mira, Yoro afirma que el equipo está motivado para afrontar el reto.
«Todos los jugadores quieren jugar la Champions League, sobre todo cuando juegas en el United», dijo.
«Este club tiene que jugar la Champions League. Esperemos que lo consigamos la próxima temporada.
Sabemos que todos los partidos son importantes, pero este lo era especialmente porque ellos [el Villa] están justo detrás de nosotros. Estamos muy contentos con el resultado».
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