Yoro ha hecho una afirmación contundente al asegurar que el United puede ganar la Premier League esta temporada, a pesar de sus problemas de regularidad desde la marcha de Sir Alex Ferguson. El legendario escocés conquistó la impresionante cifra de 13 títulos en la máxima categoría inglesa antes de poner fin a una revolucionaria carrera como entrenador en 2013. En los años transcurridos desde entonces, el United ha pasado por siete entrenadores permanentes, y ninguno ha logrado repetir la hazaña de Fergie de devolver la gloria al Man United.

Preguntado por la posibilidad de ganar la Premier League la próxima temporada, Yoro se mostró rotundo sobre los objetivos del club de poner fin a una sequía de 13 años en la Premier League. «Somos el Man United, así que tenemos que pensar así. Y sé que tenemos el potencial para hacerlo, así que tenemos que hacerlo», dijo Yoro. «El ambiente es realmente bueno. Trabajamos muy duro y, fuera del campo, tenemos buena vibra, buen ambiente. Así que el objetivo esta temporada es ganar cada partido, para ser sincero. Que el equipo sea el mejor, que yo haga buenos partidos cada vez, ganar títulos y estar arriba».