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Leny Yoro ha lanzado una ambiciosa declaración sobre el título de la Premier League mientras Michael Carrick se prepara para un nuevo desafío en su primera temporada completa en el Manchester United
Yoro pone la mira en la gloria de la Premier League
Yoro ha hecho una afirmación contundente al asegurar que el United puede ganar la Premier League esta temporada, a pesar de sus problemas de regularidad desde la marcha de Sir Alex Ferguson. El legendario escocés conquistó la impresionante cifra de 13 títulos en la máxima categoría inglesa antes de poner fin a una revolucionaria carrera como entrenador en 2013. En los años transcurridos desde entonces, el United ha pasado por siete entrenadores permanentes, y ninguno ha logrado repetir la hazaña de Fergie de devolver la gloria al Man United.
Preguntado por la posibilidad de ganar la Premier League la próxima temporada, Yoro se mostró rotundo sobre los objetivos del club de poner fin a una sequía de 13 años en la Premier League. «Somos el Man United, así que tenemos que pensar así. Y sé que tenemos el potencial para hacerlo, así que tenemos que hacerlo», dijo Yoro. «El ambiente es realmente bueno. Trabajamos muy duro y, fuera del campo, tenemos buena vibra, buen ambiente. Así que el objetivo esta temporada es ganar cada partido, para ser sincero. Que el equipo sea el mejor, que yo haga buenos partidos cada vez, ganar títulos y estar arriba».
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La sequía de títulos tras Ferguson
El camino desde 2013 ha sido una montaña rusa para la afición de Old Trafford. David Moyes logró una Community Shield en su decepcionante etapa de una temporada, mientras que Louis van Gaal tuvo éxito en la FA Cup. Jose Mourinho reforzó la vitrina de trofeos de Old Trafford con un título de la Europa League, una FA Cup y una Copa de la Liga durante sus propios dos años en el cargo, mientras que Erik ten Hag llevó al United a una Copa de la Liga y una FA Cup en su etapa en el club.
De hecho, solo Ole Gunnar Solskjaer y Ruben Amorim dejaron el United sin nada más que recuerdos, buenos y malos, de sus respectivas etapas en el Gran Mánchester como entrenadores. Y pese a que Amorim llevó al club a un bochornoso 15.º puesto en 2024/25.
La revolución de Michael Carrick
Carrick ha sido un soplo de aire fresco desde su llegada a Old Trafford en enero. Un tercer puesto en la Premier League, después de recoger los pedazos que dejó Amorim, fue suficiente para que este verano le concedieran el cargo de forma permanente. Al hablar sobre la tarea que tiene por delante, el técnico de 45 años reflexionó sobre su profunda conexión con el club y el peso del papel que ahora ocupa.
«Desde el momento en que llegué aquí hace 20 años, sentí la magia del Manchester United. Llevar la responsabilidad de dirigir a nuestro especial club de fútbol me llena de un inmenso orgullo. A lo largo de los últimos cinco meses, este grupo de jugadores ha demostrado que puede alcanzar los estándares de resiliencia, unidad y determinación que exigimos aquí», explicó Carrick.
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Devolver al Manchester United a la cima
El reto para Carrick es mantener el impulso generado durante los últimos meses de la temporada anterior. El panorama de la Premier League sigue siendo increíblemente competitivo, pero en Carrington existe la sensación de que el reinicio cultural por fin está calando. Carrick no se hace ilusiones sobre las expectativas que recaen sobre sus hombros y subraya que el club debe volver a su posición histórica. «Ahora es el momento de volver a avanzar juntos, con ambición y un sentido claro del propósito. El Manchester United y nuestros increíbles aficionados merecen volver a luchar por los mayores honores», concluyó el técnico.
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