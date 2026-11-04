Risser 6: No puede hacer nada en 8 de los 9 goles encajados, pero aun así es el mejor de los suyos. También comete un error en el 7-0 de Liberali, que le sorprende por su palo.

Antonio 5: Aguanta mejor que sus compañeros en los primeros 45', pero después se descompone junto con todos los demás en una segunda parte de terror.

Baidoo 4: Douvikas nunca ofrece referencias claras y él se ve superado una y otra vez. Es quien dirige una defensa que sufre continuas penetraciones por la derecha, pero sobre todo por la izquierda.

Udol 4: A veces tiene que salir al paso de Nico Paz y otras, seguir el movimiento de Douvikas, todo ello mientras se olvida de cubrir el desmarque de Da Cunha. No se entera de nada en todo el partido y el Como penetra una y otra vez por su lado.

Aguilar 4,5: El gol, precioso y de volea, le vale un punto más, pero a fin de cuentas es uno de los peores de su equipo, que se descompone por su lado sin oponer resistencia alguna.

Cuisance 5: Siempre fuera de posición y llegando tarde, lo superan constantemente, hasta el punto de que su única intervención digna de tal nombre, que además le cuesta una amarilla, llega con el 8-1

Haidara 5: Corre mucho, pero sorprendentemente lo hace en vano y nunca consigue frenar los pases en profundidad del Como

(desde el 70' Bulatovic 5,5: tiene la suerte de entrar cuando el Como baja el ritmo)

Skoras 5: Sustituido en el descanso, solo comete un error: olvidarse de seguir a Valle en el 2-0.

(desde el 46' Saud 5 al igual que el compañero al que sustituye, por su lado el Como, en líneas generales, penetra poco y sufre menos la humillación provocada por lo que muestran en el campo Nico Paz y compañía)

Thauvin 6: el más inspirado de los suyos, intenta buscar portería, se mueve por todo el frente de ataque y está a punto de provocar un penalti

(desde el 70' Kadile 5,5: tiene la suerte de entrar cuando el Como baja el ritmo)

Ivanovic 5: también para él, lo más destacado del partido es el cabezazo que le propina a Kempf y el que recibe de él. Pero queda aturdido y sale en el descanso

(desde el 46' Mesloub 5: como a sus compañeros de ataque, apenas le llegan balones que pueda jugar y él casi no hace nada por ir a buscarlos).

Hazard 5: Debía ser el jugador de más talento y calidad después de Thauvin, pero de él nunca llegan balones que sus compañeros puedan jugar.

Entr. Cahuzac 3: Fabregas le hace bailar la rumba y él no encuentra ninguna solución. El resultado no solo es justo, sino que incluso se queda corto para lo visto sobre el campo.