El Como vuelve a soñar en la Champions League y, tras la victoria por 4-1 ante el Manchester United, quiere seguir en la zona alta de la clasificación de la fase liga 2026/2027 con una visita en Francia al Lens. A partir de las 21:00, en el Stade Bollaert-Delelis, los jugadores de Cesc Fabregas parten como favoritos según los pronósticos y la clasificación, que los sitúa a 2 puntos del octavo puesto, ocupado actualmente por el Bayern Múnich. Los franceses, en cambio, suman 3 puntos y llegan al partido tras dos derrotas consecutivas que los han dejado fuera de la zona de playoff.
LENS-COMO
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