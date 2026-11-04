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Nico Paz ComoGetty
Emanuele Tramacere
Traducido por

Lens-Como EN DIRECTO, alineaciones oficiales: no están Kaiki ni Baturina; sí Caqueret

Liga de Campeones
Como
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Lens vs Como

Sigue el Lens-Como, 4.ª jornada de la fase de liga de la Champions League.

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04 nov 2026

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El Como vuelve a soñar en la Champions League y, tras la victoria por 4-1 ante el Manchester United, quiere seguir en la zona alta de la clasificación de la fase liga 2026/2027 con una visita en Francia al Lens. A partir de las 21:00, en el Stade Bollaert-Delelis, los jugadores de Cesc Fabregas parten como favoritos según los pronósticos y la clasificación, que los sitúa a 2 puntos del octavo puesto, ocupado actualmente por el Bayern Múnich. Los franceses, en cambio, suman 3 puntos y llegan al partido tras dos derrotas consecutivas que los han dejado fuera de la zona de playoff.

LENS-COMO

GOLEADORES: -

  • Lens-Como: alineaciones oficiales y acta del partido

    Lens-Como

    Goleadores: -

    LENS (3-4-1-2): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Cuisance, Haidara, Skoras; Thauvic; Ivanović, Hazard.

    Suplentes: Gurtner, Gorgelin, Celik, Bulatovic, Sotoca, Titraoui, Todibo, Abdulhamid, Gradit, Kadile, Sagnan, Soares.

    Entrenador: Cahuzac.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.

    Suplentes: Ginelli, Sanchez, Dossena, Kaiki, Baturina, Ricci, Smolcic, Liberali, Grilli, Papaccioli.

    Entrenador: Fabregas.

    Árbitro: Saggi (NOR)

    Amonestados: -

    Expulsados: -

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    0' El partido comienza en el estadio Bollaert-Delelis a las 21:00

    AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO

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