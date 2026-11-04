40' CELEBRACIÓN EN RECUERDO DE JESUS DE MIGUEL - Celebración contenida del argentino, nacido en Tenerife, donde estos días se ha producido la triste muerte del futbolista del Andorra Jesus de Miguel tras sufrir un paro cardíaco durante el partido precisamente contra el Tenerife. Nico Paz ha optado por correr al banquillo, coger una camiseta con una foto del futbolista fallecido impresa y mostrársela a las cámaras.

40' GOL - ¡El Como sigue dando espectáculo! Contraataque letal del Como: Da Cunha envía un pase en profundidad a Douvikas, que abre para Nico Paz. El argentino ve a Risser ligeramente fuera de posición y lo bate con un disparo potente y preciso.

32' GOL - Fútbol espectacular del Genoa, que en 5 pases sale desde Butez y llega hasta la portería. El guardameta encuentra a Valle por la izquierda; el lateral combina con Perrone, que se gira y abre para Nico Paz por la derecha. El argentino avanza y centra al segundo palo, donde llega a toda velocidad el propio Valle. De primeras, de volea y desequilibrado, devuelve el balón al centro del área y encuentra a Douvikas, que remata a placer para firmar su doblete.

25' OCASIÓN - Couto encuentra a Douvikas, que deja el balón de cara para Nico Paz. Un control orientado y un uno-dos le permiten superar a la defensa y quedarse mano a mano con Risser, pero el portero sale bien y frustra el intento de regate del argentino.

17' - Durísimo choque de cabezas entre Ivanovic y Kempf. Hay preocupación entre los futbolistas sobre el terreno de juego y el partido se detiene durante al menos 1 minuto. Los dos se recuperan con ayuda de los servicios médicos y vuelven al campo.

15' PENALTI SEÑALADO Y DESPUÉS ANULADO POR EL VAR - Thauvin llega hasta la línea de fondo por la derecha y centra al área. Caqueret se interpone y golpea el balón con el pecho, aunque tiene el brazo separado del cuerpo. El árbitro señala penalti, pero, tras una larga revisión, el VAR llama a Saggi al monitor y este anula la decisión.

7' GOL - El Como saca en corto un córner y el posterior centro encuentra a Perrone en el segundo palo. El centrocampista se eleva y cabecea hacia el palo más alejado de su posición, el primero desde el lado del que venía el centro, pero Douvikas es el más rápido en la trayectoria del balón y lo manda a la red.

1' - Thauvin recupera enseguida el balón en tres cuartos de campo y dispara de primeras hacia la portería defendida por Butez, que está bien colocado y detiene el remate con facilidad.

0' El partido comienza en el estadio Bollaert-Delelis a las 21

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