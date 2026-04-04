Lennart Karl, el héroe del Bayern de Múnich que marcó en el minuto 99: de 0-2 a 3-2 contra el Friburgo

En la próxima jornada de liga, el Bayern de Múnich se enfrentará al St. Pauli, un partido que, en el calendario del equipo de Kompany, se sitúa después del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (previsto para el próximo 7 de abril en el Bernabéu) y antes del partido de vuelta, que se disputará el 15 de abril en el Allianz Arena. A continuación, el Bayern se enfrentará al Stuttgart en la Bundesliga antes de la semifinal de la Copa de Alemania contra el Bayer Leverkusen el 22 de abril (partido único a domicilio). Las últimas cuatro jornadas de liga serán contra el Mainz (a domicilio), el Heidenheim (en casa), el Wolfsburgo (a domicilio) y el Colonia en casa.