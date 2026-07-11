Nicola Legrottaglie, exdefensa de Juventus y Milan, afirma en Radio Sportiva: «Gila es muy completo: rápido, agresivo y versátil tanto en ataque como en la zaga. Me ha encantado; el Milan ha fichado a un jugador que le hacía falta por sus características y personalidad. Además, tiene personalidad, se gana el cariño de la afición y siempre da todo en el campo. Son jugadores así los que hoy pueden marcar la diferencia en el fútbol italiano, que ha perdido algo de nivel».
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Legrottaglie: «Gila, un gran fichaje del Milan. Kim, perfecto para la Juve»
Sobre la Juventus: «Spalletti ya tiene en la mira a varios jugadores útiles —se lee en TuttoJuve.com—. Se ha hablado mucho de personalidad; creo que irán por ellos en este periodo para reforzar un equipo excelente que aún necesita esa personalidad que mencionó Spalletti. En defensa, buscarán un fichaje importante; yo apostaría por Kim, central que ya conoce Spalletti y que encajaría a la perfección».
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