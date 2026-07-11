Legrottaglie: «Gila, un gran fichaje del Milan. Kim, perfecto para la Juve»

Nicola Legrottaglie, exdefensa de Juventus y Milan, afirma en Radio Sportiva: «Gila es muy completo: rápido, agresivo y versátil tanto en ataque como en la zaga. Me ha encantado; el Milan ha fichado a un jugador que le hacía falta por sus características y personalidad. Además, tiene personalidad, se gana el cariño de la afición y siempre da todo en el campo. Son jugadores así los que hoy pueden marcar la diferencia en el fútbol italiano, que ha perdido algo de nivel».