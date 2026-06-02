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LEGADO: El recorrido de Marruecos en el Mundial: del desierto mexicano a la gloria en Catar

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Esto es «Legacy», el podcast y la serie de reportajes de GOAL que cuenta atrás para el Mundial de 2026. Cada semana, exploramos las historias y el espíritu de las naciones que marcan el fútbol. Esta semana, repasamos los partidos que forjaron la identidad de Marruecos, sus entrenadores y jugadores, y el momento que demostró que nada es imposible cuando un país sueña unido.

Es la historia de leones que nunca se rindieron. Hombres que llevaron la bandera de Marruecos a los rincones más lejanos y hicieron que el mundo recordara su nación. Comenzó en el desierto mexicano en 1970 y llegó a los cielos de Catar más de medio siglo después.

El fútbol no es solo un juego: es un espejo de la vida. Es sueño, ambición y el orgullo de una nación. Marruecos se convirtió en la primera selección árabe en llegar a una semifinal del Mundial, y cada uno de los cinco torneos que disputó añadió un capítulo a su leyenda y dejó una huella imborrable en los aficionados de los Leones del Atlas.

  • Morocco 1970Getty Images

    Sembrar la semilla

    En 1970 Marruecos se convirtió en la primera selección africana en clasificarse para el Mundial tras las eliminatorias oficiales, como único representante del continente tras el boicot al torneo de 1966.

    En su debut mundialista, la inexperiencia se notó: perdió 2-1 ante Alemania Occidental y 3-0 frente a Perú. La prensa europea tituló: «Marruecos vino a participar, no a competir», pero el equipo mantuvo la dignidad.

    En el último encuentro, ante Bulgaria, Maouhoub Ghazouani marcó un gol que selló el 1-1. Los jugadores celebraron como si fuera una victoria, y así Marruecos se convirtió en la primera selección africana en sumar un punto en un Mundial.

    Pocos miles de marroquíes llenaron las gradas, pero sus voces retumbaron en el estadio. Millones celebraron en las calles del país. Aquel día Marruecos sembró la esperanza africana y le dijo al mundo que ya no lo subestimara.

    • Anuncios
  • Morocco 1986Getty Images

    Dejar claro algo

    Dieciséis años de espera, sueños y esperanza. En 1986 el destino llevó de nuevo a Marruecos a México, como si el azar quisiera que recuperaran lo dejado atrás.

    El entrenador brasileño, José Faria, se convirtió al islam y pasó a llamarse «Mahdi Faria»; el rey Hassan II le concedió la ciudadanía marroquí.

    Quedó encuadrado con Inglaterra, Polonia y Portugal, y la prensa europea los ignoró en sus pronósticos. A los “grandes” les reservaron hoteles de lujo; a Marruecos, alojamientos modestos. Lejos de amedrentarse, lo tomaron como motivación.

    El primer partido contra Polonia terminó 0-0. ¿Cómo un equipo africano podía contener a los europeos? El mundo quedó conmocionado. Luego llegó otro 0-0 ante Inglaterra, gracias a que el portero marroquí, Badou Zaki —pronto nombrado Jugador Africano del Año— fue un muro de acero ante los Tres Leones.

    La prensa española lo llamó «el grupo del sueño» por la escasez de goles. Pero en el último partido los Leones del Atlas despertaron. Portugal, que había vencido a Inglaterra y se había burlado de Marruecos, llegaba dividido por disputas económicas.

    En el 19, Abderrazak Khairi marcó; en el 27 repitió. En el 62, Krimau sentenció: 3-1. Por primera vez marcaron tres goles en un Mundial y, al terminar primeros del grupo, se convirtieron en el primer equipo africano en alcanzar los octavos de final. Marruecos estalló de júbilo: la gente bailaba, cantaba y lloraba de alegría.

    En octavos enfrentaron a Alemania Federal, una de las mejores selecciones del mundo. Durante 85 minutos Marruecos luchó con todo: Zaki realizó atajadas espectaculares y Bouderbala rozó el gol. A cinco del final, Lothar Matthäus marcó de falta y el sueño se esfumó.

    Al final, los hinchas, incluso los alemanes, se pusieron en pie para aplaudir a Marruecos, que se ganó el respeto del mundo. El Times de Londres sentenció: «Marruecos cambió el panorama del fútbol africano». Perdieron por un gol, pero nunca fueron derrotados.

  • Morocco 1998Getty Images

    Una salida cruel

    Tras doce años de ausencia, Marruecos volvió al Mundial en 1998, en Francia, país con gran comunidad marroquí. Dirigido por el francés Henri Michel, le tocó un grupo complicado: Brasil, Noruega y Escocia.

    Los Leones del Atlas empataron 2-2 con Noruega gracias a los goles de Abdeljalil Hadda y Salaheddine Bassir, pero cayeron 3-0 ante una Brasil demasiado fuerte.

    En el último encuentro, vencieron 3-0 a Escocia con otros dos tantos de Bassir y el tercero de Hadda, ante la euforia de sus seguidores.

    Parecía que avanzaban a octavos, pero el destino cambió el guion: en Marsella, Noruega empató 2-2 ante Brasil en el 83’ y, un minuto después, marcó de penalti el 2-1.

    Los jugadores, distraídos con el intercambio de camisetas, se enteraron tarde de la tragedia. Michel golpeó el banquillo, y todo el país lloró.

    Marruecos había marcado cinco goles, pero quedó eliminado por un polémico penalti en otro partido. El centrocampista brasileño Leonardo dijo: «Lo siento por Marruecos. Jugaron un fútbol precioso. Es triste».

    Fue cruel, pero Marruecos regresó a casa con orgullo. El rey Hassan II recibió al equipo y concedió a Michel la ciudadanía marroquí que había solicitado.

  • Morocco fans 2018Getty Images

    Salir del desierto

    Durante veinte años Marruecos desapareció del Mundial. Generaciones enteras crecieron sin ver a su selección en la escena internacional.

    Cada cuatro años veían jugar a otros, animaban a selecciones árabes o africanas, pero sus corazones seguían añorando a la suya. Algunos perdieron la esperanza.

    En 2018, en Rusia, regresaron tras dos décadas y la ilusión resucitó. Lucharon con valentía ante Irán, Portugal y España, pero cayeron por un gol en cada encuentro. Tan cerca, pero no lo suficiente.

    Pero el destino preparaba algo mayor: en el desierto de Catar, Marruecos estaba a punto de hacer historia…


  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    El milagro

    Walid Regragui, joven técnico de Marruecos, asumió la selección apenas tres meses antes de la primera Copa del Mundo en suelo árabe. Pese a que muchos consideraban la tarea imposible, les dijo a sus jugadores: «Quien no crea que podemos ganar la Copa del Mundo, no vendrá a Catar».

    Reunió a estrellas del fútbol europeo, como Hakim Ziyech, Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui, y los combinó con jóvenes talentos de la Academia Mohammed VI. Un equipo, un corazón.

    En el Grupo F, con la subcampeona Croacia, la segunda del ranking Bélgica y la renovada Canadá, pocos apostaban por ellos. Su debut acabó 0-0 ante Croacia.

    Luego llegó el milagro: vencieron 2-0 a Bélgica y el mundo árabe estalló de alegría. En Egipto, Arabia Saudí, Jordania y los Emiratos todos apoyaban a Marruecos. Después, un 2-1 a Canadá les devolvió el liderato del grupo, como en 1986. Pero los Leones del Atlas querían más.

    En octavos se midió a España, campeona en 2010, que había marcado siete goles a Costa Rica. Marruecos aguantó 120 minutos sin encajar y, en los penaltis, Yassine Bounou detuvo los lanzamientos de Carlos Soler y Sergio Busquets tras el tiro al poste de Pablo Sarabia. España falló los cuatro lanzamientos y Hakimi sentenció con un elegante Panenka.

    Marruecos se convirtió en la primera nación árabe en alcanzar los cuartos de final de un Mundial. Desde El Cairo hasta Beirut, desde Riad hasta Amán, millones salieron a celebrar. El Burj Khalifa se iluminó con los colores marroquíes.

    En cuartos les aguardaba Portugal y Cristiano Ronaldo, pero Marruecos no temió. Regragui animó a los suyos: «Sois mejores, id y demostradlo».

    En el 42’, Youssef En-Nesyri saltó y marcó de cabeza. Ese gol valió el pase a semifinales, convirtiendo a África en protagonista.

    Tras el partido, el extremo Sofiane Boufal bailó con su madre en el campo en un gesto de amor y orgullo. Marruecos perdió 2-0 contra Francia en semifinales por las lesiones, pero se fue con la cabeza alta y el reconocimiento del mundo.

  • moroccoGetty Images

    Un legado eterno

    Desde su debut en México 1970 hasta Catar 2022, Marruecos ha demostrado que no es un participante más en los Mundiales.

    Los Leones del Atlas demostraron que los sueños no mueren: esperaron 36 años para volver a una Copa, vencieron a gigantes al creer en sí mismos y, aunque cayeron, nunca se rindieron.

    En 2026 volverán a intentarlo, listos para reescribir más historia.

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