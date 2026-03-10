Goal.com
LEGADO: El camino de Argelia hacia la Copa del Mundo, desde la «vergüenza de Gijón» hasta el orgullo en Porto Alegre

Esto es Legacy, la serie de artículos y podcasts de GOAL que hace la cuenta atrás para la Copa del Mundo de 2026. Cada semana, exploramos las historias y el espíritu que hay detrás de las naciones que definen el deporte rey. En esta ocasión, echamos la vista atrás a uno de los viajes más emotivos del fútbol: el camino de Argelia desde Gijón hasta Porto Alegre. Desde la decepción de 1982 hasta el orgullo de 2014, esta es la historia de un equipo que convirtió la injusticia en identidad y demostró al mundo que, para Argelia, el sueño nunca muere.

Por Ayman Youssef

Estuve allí en el verano de 1982. Un joven con una pequeña maleta, un cuaderno y una bandera verde, blanca y roja escondida entre mis papeles, como si fuera un secreto.

No solo iba a cubrir un torneo de fútbol, sino que iba a ser testigo del nacimiento del sueño argelino en el escenario mundial. Ese viaje a España no era un encargo de trabajo, era el destino. Creía que el fútbol podía hacer lo que la política no podía: hacer que el mundo nos escuchara, aunque solo fuera durante 90 minutos.

    Llegar con estilo

    El tren español se dirigía hacia el norte, hacia Gijón, lleno de aficionados de diferentes rincones del mundo: los alemanes con sus gorras, los españoles emocionados y un pequeño grupo de argelinos que agitaban banderas a pesar del cansancio y la distancia que habían recorrido. Los observaba y pensaba: «Cuántas historias guarda este tren, de sueños, recuerdos y lágrimas por venir».

    A bordo, compré un ejemplar de El País. El titular decía: «Partido fácil para los alemanes. No se esperan sorpresas». En la revista Kicker leí: «Argelia tiene entusiasmo... pero el fútbol requiere algo más que entusiasmo». Sonreí. No sabía si su arrogancia les haría subestimarnos, pero estaba seguro de que dentro de cada argelino hay algo que nunca debe subestimarse.

    El estadio estaba en ebullición, el césped brillaba bajo un sol pálido, como si el cielo mismo esperara un milagro. Argelia, vestida de verde, se enfrentaba cara a cara a los alemanes, con el rostro adusto. Rabah Madjer brillaba como una espada, mientras Lakhdar Belloumi sonreía con la confianza de un hombre que sabe que la historia favorece a los valientes.

    Salté de mi asiento tras el primer gol de Madjer, se me cayó el bolígrafo de la mano y grité como nunca antes lo había hecho. Vi ondear la bandera argelina en un estadio europeo por primera vez. Luego llegó el empate alemán... Tensión, por un momento, pero Belloumi estaba allí: ¡gol! Argelia dos, Alemania uno.

    No podíamos creer lo que estábamos viendo. Incluso los periodistas alemanes se quedaron en silencio durante unos segundos antes de escribir con confusión. Al día siguiente, los periódicos se hicieron eco de la opinión mundial. LeMonde: «Los argelinos dieron una lección de dignidad a los arrogantes alemanes»; The Guardian: «Este partido cambiará la visión que Europa tiene del fútbol africano»; Bild: «Nos han sorprendido... Nunca lo hubiéramos esperado. Una humillación para Alemania».

    Esa noche no dormimos. Los aficionados argelinos cantaron por las calles de Gijón hasta el amanecer. No solo éramos ganadores, éramos los primeros árabes en derrotar a Alemania en un Mundial.

  • Conspiración

    Unos días más tarde, esperábamos el resultado del partido de Alemania contra Austria, el último encuentro del grupo. Argelia solo necesitaba un resultado justo, pero fue víctima de un pacto oculto.

    Lo que ocurrió el 25 de junio de 1982 fue una mancha oscura en la historia de la Copa del Mundo. Alemania marcó en el minuto 10 y, a partir de ahí, el partido se paralizó. Pases cortos, silbidos de protesta, abucheos desde las gradas. Era como si los jugadores hubieran acordado guardar silencio. Sin ataques, sin pasión, sin fútbol.

    El periodista español que estaba a mi lado murmuró: «¡Esto es una vergüenza!». Los aficionados españoles gritaban: «¡Fuera! ¡Fuera!». Incluso el comentarista dejó de hablar en señal de protesta.

    Los que estábamos en la tribuna de prensa nos quedamos atónitos, al darnos cuenta de que nos habían robado la clasificación ante los ojos del mundo. Al día siguiente, The Times escribió: «Gijón... El día en que murió la deportividad». En Argelia, la gente salió a la calle, no para llorar, sino para mostrar su orgullo. Un aficionado dijo en la televisión nacional: «Ganamos dignidad... Y perdimos ante una hoja de engaños».

    Regreso al escenario

    Cuatro años después de Gijón, Argelia pensó que la herida había sanado. Pero la verdad es que el sueño nunca murió. Volvimos al Mundial de México, una nueva generación que llevaba el peso de la antigua gloria y otra más veterana que observaba desde lejos, sonriendo y esperando la alegría.

    Yo estaba allí, bajo el feroz sol mexicano, escribiendo informes en papel amarillento, recordando Gijón en cada pase, en cada vítor. ¿Cómo podría olvidarlo?

    Nos enfrentamos a Irlanda del Norte, Brasil y España, un grupo difícil, como si el destino quisiera poner a prueba a Argelia de nuevo. Empatamos 1-1 con Irlanda del Norte gracias a un buen gol de Djamel Zidane. Nunca olvidaré la alegría en el estadio después de ese gol; la esperanza había vuelto a los corazones argelinos. Pero contra Brasil, vi en los ojos de los jugadores una mezcla de miedo y determinación, como si Madjer y sus compañeros susurraran: «No seremos olvidados, sea cual sea el resultado». En el minuto 66, Argelia encajó el gol fatal.

    En el tercer partido, contra España, se apoderó de nosotros la desesperación. Argelia saltó al campo derrotada antes del pitido inicial, y una derrota por 3-0 puso fin a nuestra andadura. Sí, el viaje terminó pronto, pero salimos con la cabeza alta, cantando como lo hicimos en Gijón: «Podemos perder el marcador, pero nunca los principios».

    Ese torneo marcó la despedida de una generación dorada, que traía consigo tanto el aroma de la victoria como el dolor de la traición. Luego vinieron los años de silencio, años en los que Argelia desapareció de la Copa del Mundo, pero nunca de nuestros corazones ni de nuestros cuadernos.

    Alegría en Omdurman

    Pasaron décadas y crecieron generaciones sin conocer nunca el sabor de la Copa del Mundo, mientras el fútbol argelino atravesaba una época de agitación y decepciones. Pero a finales de la década de 2000, la semilla comenzó a brotar de nuevo.

    En 2009, el destino volvió a llamar a la puerta en la fase de clasificación para la Copa del Mundo, cuando un feroz duelo entre Egipto y Argelia revivió todos los recuerdos de orgullo y honor. En Argelia, los corazones latían al ritmo de la historia. En El Cairo, la tensión era palpable. Los dos equipos terminaron empatados a puntos, lo que obligó a disputar una eliminatoria decisiva. No se trataba solo de un partido, sino de la historia de una nación que reclamaba su derecho a soñar.

    La final se disputó en Omdurman, Sudán. Esa noche nunca se borrará de mi memoria. Yo estaba allí, temblando, agarrado a mis papeles y a mi teléfono. El estadio estaba lleno, las banderas ondeaban y las lágrimas fluían antes de los goles. Y en el minuto 40, grité hasta que se me quebró la voz. Abracé al hombre más cercano, aunque ni siquiera sabía quién era. ¿Era argelino? ¿Árabe? No importaba. Éramos un solo pueblo, un solo latido.

    No puedo describir ese rugido que sacudió Omdurman, todavía resuena en mí hasta el día de hoy. La leyenda se había completado: Argelia volvía al Mundial después de 24 años de ausencia.

    El sueño vuelve

    Cuando llegué a Johannesburgo, sentí que toda África nos acogía. Las banderas argelinas ondeaban en cada esquina, y nuestros cánticos resonaban como el propio himno nacional. 

    Nos enfrentamos a Eslovenia, Inglaterra y Estados Unidos, y aunque Argelia no consiguió muchos puntos, ganamos algo más importante: la existencia.

    Vi a un joven de 20 años llorar de alegría solo por escuchar Kassaman en el Mundial. Pensé: «Aunque esta generación nunca haya conocido Gijón, al menos sabrá que Argelia nunca muere dos veces». Quedamos eliminados pronto, pero habíamos vuelto a la vida. Y ese regreso fue el preludio de algo aún más grande en Brasil, cuatro años después.

    Mirando desde lejos

    En 2014, no estaba en el estadio. En su lugar, me senté en una humilde cafetería en Bab El Oued, rodeado de jóvenes, la mayoría de los cuales no habían nacido cuando jugamos en Gijón.

    En las paredes colgaban fotos antiguas de Belloumi y Madjer, los héroes que en su día humillaron a Alemania. En una pequeña pantalla de televisión, la bandera argelina ondeaba en una esquina de la retransmisión. Me susurré a mí mismo: «¿Volverá a repetirse el milagro de Gijón?». No quería volver a vivir esa decepción.

    Todo el mundo estaba en silencio, salvo por el sonido de los corazones latiendo con miedo, duda y esperanza. Rais M'Bolhi paraba los tiros como si estuviera hecho de fuego y hierro; Islam Slimani atacaba, mientras Manuel Neuer jugaba como un décimo defensa. Cada minuto era una batalla; cada pase, un grito. El partido fue épico, una maratón.

    Alemania no pudo marcar en el tiempo reglamentario, pero en la prórroga, Andre Schurrle marcó a los dos minutos. Desilusión. Luego, Mesut Ozil añadió el segundo justo antes del final. Pero Argelia no se rindió. En el minuto 120, Abdelmoumene Djabou marcó. El café estalló. Ese gol fue nuestro grito de orgullo, nuestra respuesta a Gijón.

    Un joven a mi lado lloraba y decía: «Tío, hoy hemos levantado la cabeza como tú hiciste en el 82». Lo miré y, lo juro, Gijón sonrió por fin. No ganamos el partido, pero recuperamos nuestro orgullo.

    Después del partido, el tono del mundo cambió. BBC Sport escribió: «Argelia no perdió, se ganó el respeto del mundo»; en Der Spiegel: «Los argelinos revivieron el fantasma de Gijón y redefinieron el orgullo y la dignidad»; Jamal Jabali, de Al Jazeera, escribió: «Gijón fue una conspiración; Porto Alegre fue una noble venganza, inconclusa, pero honorable». Incluso Le Monde tituló: «Argelia, el equipo que hizo temblar a Alemania y vislumbrar el abismo».

    Sabíamos que no nos habíamos vengado con goles, pero habíamos recuperado el respeto y recuperado la historia.

  • El legado de Gijón

    Tras el escándalo de 1982, la FIFA decidió que todos los partidos finales de la fase de grupos debían jugarse simultáneamente. Una regla sencilla, pero que garantizaba la imparcialidad. En respuesta, la revista World Soccer Magazine escribió: «Gijón no fue en vano, cambió la Copa del Mundo para siempre». 

    Así, el nombre de Argelia quedó grabado en la memoria de la FIFA, no como un equipo que no logró clasificarse, sino como uno que triunfó por una cuestión de principios. Fue una victoria incompleta, pero que hizo justicia al fútbol en sí. Hasta el día de hoy, Madjer, Belloumi y sus compañeros de equipo siguen siendo inmortales en la conciencia del fútbol.

