LEGACY: Por qué Brasil rompió con la tradición y apostó por Carlo Ancelotti para poner fin a su sequía en el Mundial

Se suele decir —y quizá siga siendo cierto— que los entrenadores brasileños llevan tiempo desfasados. Si los técnicos argentinos o uruguayos dirigen a los mejores equipos de la Liga de Campeones, ¿por qué ningún brasileño lo hace desde hace décadas? Los últimos fueron Luiz Felipe Scolari en el Chelsea y Vanderlei Luxemburgo en el Real Madrid, a mediados de la década de 2000.

Quienes triunfan en Sudamérica suelen caer en el carrusel de entrenadores de Brasil o llegan a la selección, donde pasan de genios a fracasos tras unos malos resultados.

El país que exporta a los mejores futbolistas del mundo ha tenido dificultades para producir pensadores y estrategas de élite. Salvo excepciones, en las últimas décadas Brasil ha reciclado los mismos perfiles para dirigir la selección: el veterano de hace años, el disciplinario, el nombre de moda o la figura paterna.

Carlos Alberto Parreira, campeón del mundo en 1994 y una de las mentes tácticas más destacadas de su generación, regresó en 2006, pero no logró organizar un plantel repleto de estrellas como Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Cafú, Dida, Juninho Pernambucano, Ze Roberto, Lúcio y Juan.

Tras ese fracaso, atribuido al exceso de celebraciones y al ego de los jugadores, llegó un entrenador de línea dura que nunca había dirigido un club: Dunga, capitán campeón en 1994. Tuvo dos etapas (2006-10 y 2014-16) sin brillar.

Mano Menezes gozó de popularidad tras 2010, pero no la mantuvo. En 2013 regresó Scolari, apoyado solo en la nostalgia del título de 2002 y su “Familia Scolari”. Apareció en un anuncio como un padre afectuoso que guiaba a niños en una cancha, imagen que resultó irónica tras la goleada 7-1 de Alemania en semifinales del Mundial.

En ese vaivén de nombres, Tite llegó al cargo antes del Mundial de 2018 como el más preparado. Su inicio en la eliminatoria fue prometedor y, tras ganar casi todos los títulos posibles con el Corinthians, se ganó el respeto de todos; algunos lo llamaron «un entrenador europeo con piel de brasileño».

Sin embargo, tampoco superó los cuartos de final en dos Mundiales. Tras renunciar en 2022, no logró dirigir en Europa, como soñaba.