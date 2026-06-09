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Lionel Messi Legacy GFXGetty/GOAL
Nicolás De Marco

Traducido por

LEGACY: La «Messi-manía»: cómo Leo, campeón del Mundial, conquistó Estados Unidos antes de su despedida en 2026

Legacy
World Cup
L. Messi
Argentina
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Major League Soccer
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Esto es «Legacy», la serie de reportajes y podcasts de GOAL que hace la cuenta atrás hacia el Mundial de 2026. Cada semana exploramos las historias y el espíritu de las naciones que hacen grande al fútbol. Esta semana analizamos el impacto de Lionel Messi en Estados Unidos: su llegada a Miami, su influencia en el fútbol local y la posibilidad de que la próxima Copa del Mundo le brinde el escenario ideal, marcado por la comodidad, el sentido de pertenencia y un público que lo considera un héroe propio.

El sol castiga la autopista junto al estadio DRV PNK. A mediodía en Fort Lauderdale, el aire vibra sobre el asfalto. Los coches pasan con música a todo volumen; muchos lucen banderas azul cielo y blancas en las ventanillas. En las paredes cercanas, murales de Lionel Messi ya forman parte del paisaje: uno lo muestra con la camiseta rosa del Inter de Miami y otro con la azul y blanca de Argentina alzando la Copa del Mundo. En los bares suena reguetón; basta que alguien mencione «Messi» para que aparezca una sonrisa, un comentario o un «¡Vamos Argentina!». Esto es Miami.

Aquí las fronteras se desdibujan: un venezolano vende empanadas argentinas a un colombiano mientras, en la pantalla, Messi vence al Orlando City. Desde su llegada, algo cambió.

El fútbol, antes solo una curiosidad para inmigrantes, entró en el lenguaje cotidiano. «Es la ciudad de Messi», repiten sin ironía, pues lo que el capitán argentino generó en el sur de Florida no tiene precedentes.

Su llegada al Inter de Miami revolucionó la MLS y cambió la identidad deportiva de la región: las camisetas rosas se agotaron en horas, las entradas pasaron de 30 a más de 400 dólares y los vuelos Buenos Aires-Miami crecieron un 25 % en sus primeros meses.

Lo más impresionante es el fenómeno simbólico: el chico de Rosario que conquistó el mundo encontró en Estados Unidos una segunda patria futbolística. Ese entorno familiar podría ser clave para que vuelva a triunfar en el Mundial de 2026.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    «Messi nos cambió la vida»

    El Mundial 2026 será distinto: se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, con el centro del torneo en el gigante del norte. Si todo va bien, Argentina jugará un partido en Miami.

    Messi ya conoce esos campos: el césped rápido, las noches húmedas, los estadios cómodos y el público entusiasta pero respetuoso. Ha jugado allí con el Inter de Miami y adaptó el terreno a su estilo. Domina los desplazamientos internos, las distancias entre sedes y los horarios. Sabe cómo reacciona su cuerpo en esas condiciones. A los 39 años, la edad que tendrá durante el Mundial, esos detalles pueden ser decisivos.

    «El Messi americano» no es un invento de marketing: es la evolución de un jugador que, tras ganarlo todo, buscó un lugar para disfrutar del fútbol sin presiones europeas. En Miami lo encontró: un entorno donde el fútbol forma parte de la vida cotidiana y el entrenamiento termina con el sol sobre el mar.

    «Messi nos cambió la vida», asegura un empleado del club mientras ordena balones. «No solo la del equipo. La de la ciudad. La del fútbol. La de todos». Y es verdad: Messi no llegó a Estados Unidos para retirarse, sino para crecer, abrir un nuevo capítulo y ser puente entre el fútbol latino y el estadounidense, entre la épica y el espectáculo.

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  • Leagues Cup 2023: Cruz Azul v Inter Miami CFGetty Images Sport

    El ambiente está que arde

    La noche en que Messi debutó con el Inter de Miami, la ciudad contuvo el aliento. En julio, el calor pegajoso cubría el cuerpo. En el estadio, los móviles creaban una constelación rosada. Messi entró, tocó el balón dos veces y, en el último minuto, marcó de tiro libre.

    David Beckham lloró. Antonela, su esposa, sonrió. El público, un mosaico de argentinos, cubanos, hondureños, estadounidenses y turistas, comprendió que presenciaba algo irrepetible. Desde entonces, la «Messi-manía» se convirtió en un fenómeno social.

    Las academias de fútbol juvenil crecieron un 60 % en la zona; los bares argentinos abren antes cuando juega Miami; los supermercados venden mate y camisetas de Argentina; y hasta los estadounidenses más reacios empezaron a seguir la MLS.

    Lo más poderoso es la emoción que despierta: familias viajan desde otros estados solo para verlo, niños lloran durante sus entrenamientos y adultos que jamás pisaron un estadio ahora cantan «Muchachos» con un inglés mal pronunciado. Es una manía, pero también una redención.

    Messi, a quien tantas veces se acusó de «no sentir» la camiseta argentina cuando era joven, encontró en Miami la síntesis perfecta: una ciudad que lo adora sin pedir nada a cambio, que lo celebra simplemente por existir. Esa conexión podría impulsarlo en 2026, cuando el mundo vuelva a girar en torno a un balón.

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    A medida

    Todo encaja: calendario, logística e historia. Si el fútbol fuera una película, este sería el acto final perfecto. Estados Unidos no solo será anfitrión del Mundial 2026, sino el escenario del cierre de una era. Messi, que ya lo ha ganado todo, llegará con algo más que trofeos: se sentirá como en casa. 

    Argentina será el equipo más seguido, pero para Messi el contexto será distinto: jugará en estadios familiares —como el Hard Rock de Miami o el Mercedes-Benz de Atlanta— ante un público que lo venera. No será un visitante; será, en cierto modo, de aquí, y eso pesa.

    El clima de Miami recuerda al de Rosario en verano: calor húmedo, sudor constante, tardes que se derriten. Los campos estadounidenses, con su césped uniforme y sus instalaciones impecables, favorecen su estilo pausado, controlado y preciso. Los desplazamientos internos son cómodos y los hoteles, familiares. Lo que suele ser un obstáculo en un Mundial —la adaptación, el ritmo, lo desconocido— aquí se vuelve aliado. Y luego está el factor emocional del público.

    En cada partido de Argentina en Estados Unidos las gradas se teñirán de azul y blanco: no solo por los argentinos que viajan, sino por millones de latinos que lo sienten como uno de los suyos. Mexicanos, colombianos, venezolanos, guatemaltecos: todos bajo la misma bandera simbólica. En un país donde la inmigración forja identidad, Messi encarna una idea universal: el talento derriba fronteras.

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    Entregado al fútbol

    Durante décadas, Estados Unidos vio el fútbol de lejos. Lo veía solo como un espectáculo más. Pero la llegada de Messi lo cambió todo. De pronto, las familias empezaron a planear sus fines de semana en torno a los partidos del Inter de Miami.

    Las cadenas de televisión batieron récords de audiencia y los medios locales, antes centrados en béisbol y baloncesto, ahora dedican sus portadas al fútbol. El efecto Messi no solo elevó la MLS, sino que cambió la relación del país con este deporte. Hoy, Estados Unidos es el mayor mercado de camisetas de Argentina fuera de Sudamérica, y en los parques de Miami los niños practican tiros libres intentando imitar la pierna izquierda del astro.

    Así llega 2026: un país que ya ve el fútbol como parte de su identidad. Y en el centro de ese cambio, un jugador de 170 centímetros nacido en Rosario.

  • Messi ArgentinaGetty Images

    El último baile

    A veces el fútbol parece una película. Algunos guiones tienen un dramatismo que desafía la casualidad. El de Messi en Estados Unidos es uno de ellos.

    Piénsalo: el mejor jugador del mundo, al final de su carrera, se muda a Miami, un icono global de un deporte que busca conquistar América. Tres años después, el Mundial se celebra allí, en los estadios que ya ha conquistado, ante un público que lo adora y con el aura de campeón aún brillante. ¿Coincidencia? Difícil de creer.

    Quizá sea la forma que tiene el fútbol de devolverle a Messi todo lo que él le dio: una última oportunidad para disfrutar, para cerrar su historia sin presión, sin deudas, sin nada que demostrar. Solo siendo él mismo. No importará si tiene 39 años o si su cuerpo ya no responde como antes. Lo único que contará será el contexto, la inspiración y la sensación de estar en casa.

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    El círculo se cierra

    Cuando empiece el Mundial, Miami arderá: murales de Messi en cada esquina, bares abarrotados y playas llenas de banderas argentinas. Una tarde de julio, bajo el cielo anaranjado del Hard Rock Stadium, el capitán saltará al campo, mirará alrededor y sabrá que todo era inevitable. 

    El chico de Rosario que cruzó el océano para conquistar Europa, que luego abrazó la gloria en Catar y ahora vive entre palmeras, recibirá al mundo en su nuevo hogar.

    La Copa de 2026 será, en parte, su homenaje: un escenario a su medida, una fiesta de su legado. Tal vez sea el capítulo final de la historia más bella que el fútbol haya contado. Porque a veces los finales perfectos existen, y este podría ser uno de ellos.


  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Un impacto duradero

    Pero lo más fascinante de esta historia ocurre fuera del campo. Mientras el fútbol estadounidense crece a gran velocidad, Messi trasciende cualquier camiseta. En un país fabrica de ídolos, él ofrece autenticidad. No necesita gritar ni provocar; conquistó al público más exigente con humanidad, no con imagen.

    En Miami no es solo el jugador del Inter: es un vecino, un padre que lleva a sus hijos al colegio, un cliente más en una cafetería, un tipo que sonríe con timidez cuando lo reconocen. Esa naturalidad, rara en la era del marketing total, lo acercó al público norteamericano. «Es un extraterrestre que se comporta como un humano», dijo una vez un periodista estadounidense, y quizá esa sea la definición más acertada.

    En una cultura que exalta lo grandioso, él encarna la sencillez. Su llegada ha cambiado la percepción del fútbol en Estados Unidos, y su influencia cultural apenas empieza. Nike y adidas compiten por su imagen, las escuelas de fútbol multiplican sus matrículas y los medios lo comparan con Michael Jordan o Tom Brady. Pero hay algo que lo distingue: Messi no pertenece a un país o una generación, sino al mundo.

    Si el Mundial de 2026 es su despedida, confirmará que el talento, cuando se ejerce con humildad, une culturas y pasiones. Dentro de unos años, al hablar del crecimiento del fútbol en Estados Unidos, se marcará una línea clara: antes de Messi y después de Messi. Su llegada no solo trajo goles, sino una nueva forma de ver el juego: más emotiva, más íntima, más humana.

    Cuando el balón ruede en 2026, muchos recordarán al chico que cruzó el océano en busca de una oportunidad en Barcelona y entenderán que su historia no terminó allí, sino aquí, donde el fútbol se hizo común gracias a él. «El Messi americano» no será solo otra etapa, sino la síntesis final: el artista que llegó donde el fútbol apenas soñaba y lo convirtió en pasión.

    Porque, tras 20 años de magia, Messi ha demostrado que el balón puede cruzar continentes, pero la maravilla permanece. Y ahora, esa maravilla habla con acento estadounidense.

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