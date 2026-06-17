Lecce, ya es oficial la renovación de Di Francesco: «Seguimos haciendo historia»

Di Francesco ha declarado tras firmar: «Estoy muy contento de seguir en este club. Agradezco al presidente Saverio Sticchi Damiani, a los socios y a Stefano Trinchera su confianza. Mi motivación es la misma que el día que llegué. Aún recuerdo el apoyo de la afición giallorossa en el último partido contra el Génova y la invasión de hinchas en el Mapei Stadium. Tenemos la responsabilidad de seguir escribiendo la historia de este club; sabremos sufrir, pero unidos alcanzaremos la meta».







