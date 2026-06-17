Según la web oficial del club, el U.S. Lecce ha ampliado el contrato de Eusebio Di Francesco, entrenador del primer equipo, hasta junio de 2028. Su contrato ya se había renovado automáticamente hasta 2027 tras lograr la permanencia.
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Lecce, ya es oficial la renovación de Di Francesco: «Seguimos haciendo historia»
Di Francesco ha declarado tras firmar: «Estoy muy contento de seguir en este club. Agradezco al presidente Saverio Sticchi Damiani, a los socios y a Stefano Trinchera su confianza. Mi motivación es la misma que el día que llegué. Aún recuerdo el apoyo de la afición giallorossa en el último partido contra el Génova y la invasión de hinchas en el Mapei Stadium. Tenemos la responsabilidad de seguir escribiendo la historia de este club; sabremos sufrir, pero unidos alcanzaremos la meta».