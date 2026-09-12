El Lecce, dirigido por Eusebio Di Francesco, intenta recuperar el equilibrio tras dos derrotas consecutivas sin marcar frente a la Roma y el Cagliari. Para el conjunto de la región de Apulia, después del enfrentamiento con el equipo de Cerdeña y otro en la primera jornada ante el Venezia, el duelo con el Monza, dirigido por Ivan Juric, supone otro enfrentamiento directo.

El técnico del equipo de Brianza, atascado en un punto en la clasificación tras el empate con el Parma, recupera en el ataque a Varela, autor de dos goles en este torneo hasta el momento. Es probable que Robinson se afiance en la zona de creación de juego tras el gol que marcó en la Copa de Italia, para situarse junto a Colpani. Y en la portería, Thorsvedt podría disputar sus primeros partidos.

En el Lecce, en cambio, Stulic sigue contando con un lugar en la delantera, apoyado en las bandas por Pierotti y Montero. En el centro del campo, Ilic disputa su primer partido como titular desde el minuto uno.







