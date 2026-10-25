Lecce-Juventus EN DIRECTO

Lecce-Juventus es ya un duelo marcado por una larguísima lista de lesionados y por tres puntos en juego que son fundamentales para ambos equipos. A partir de las 18:00, el estadio Via del Mare, en la capital del Salento, acogerá el penúltimo partido de la 8.ª jornada de la Serie A 2026/2027.





El equipo local de Eusebio Di Francesco, que en 3 días ha perdido a 3 titulares indiscutibles como Coulibaly, Ilici y Pierotti, está llamado a confirmar su buen momento. Si gana, superará precisamente a la Juventus de Luciano Spalletti, que ocupa «un banquillo que quema» (frase del consejero delegado Carnevali). La Juventus lleva 2 jornadas sin ganar en liga, también ha perdido por lesión a Nico Gonzalez y Celik y llega al partido tras el polémico empate ante el Rennes en la Europa League.





LECCE-JUVENTUS

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