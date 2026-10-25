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Kolo Muani JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Lecce-Juventus EN DIRECTO

Juventus
Lecce
Serie A
Lecce vs Juventus

Sigue el Lecce-Juventus, partido correspondiente a la 8.ª jornada de la Serie A.

Lecce-Juventus es ya un duelo marcado por una larguísima lista de lesionados y por tres puntos en juego que son fundamentales para ambos equipos. A partir de las 18:00, el estadio Via del Mare, en la capital del Salento, acogerá el penúltimo partido de la 8.ª jornada de la Serie A 2026/2027.


El equipo local de Eusebio Di Francesco, que en 3 días ha perdido a 3 titulares indiscutibles como Coulibaly, Ilici y Pierotti, está llamado a confirmar su buen momento. Si gana, superará precisamente a la Juventus de Luciano Spalletti, que ocupa «un banquillo que quema» (frase del consejero delegado Carnevali). La Juventus lleva 2 jornadas sin ganar en liga, también ha perdido por lesión a Nico Gonzalez y Celik y llega al partido tras el polémico empate ante el Rennes en la Europa League.


LECCE-JUVENTUS

GOLEADORES: -



  • LECCE-JUVENTUS: PROBABLES ALINEACIONES Y FICHA DEL PARTIDO

    Lecce-Juventus


    Goleadores: -


    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah.

    Entrenador: Di Francesco.


    JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani.

    Entrenador: Spalletti.


    Árbitro:

    Amonestados: -

    Expulsados: -

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    0' Saque inicial en el Via del Mare a partir de las 18


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