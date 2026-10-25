Lecce-Juventus 0-2 EN DIRECTO: ¡Douglas Luiz!

Lecce-Juventus es ya un duelo marcado por una larguísima lista de lesionados y por tres puntos en juego que son fundamentales para ambos equipos. A partir de las 18:00, el estadio Via del Mare, en la capital del Salento, acogerá el penúltimo partido de la 8.ª jornada de la Serie A 2026/2027.
Los locales de Eusebio Di Francesco, que en tres días han perdido a tres titulares indiscutibles como Coulibaly, Ilici y Pierotti, están llamados a confirmar su buen momento. Si ganan, superarían precisamente a la Juventus de Luciano Spalletti, que ocupa «un banquillo que quema», en palabras del consejero delegado Carnevali. La Juventus lleva dos jornadas sin ganar en liga, también ha perdido por lesión a Nico Gonzalez y Celik y llega al partido tras el polémico empate ante el Rennes en la Europa League.
LECCE-JUVENTUS 0-2
GOLES: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)