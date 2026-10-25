Lecce-Juventus 0-2 EN DIRECTO: ¡Douglas Luiz!

41' GOL - Woltemade controla y acomoda un buen balón para lanzar el ataque de la Juventus. Kolo Muani abre hacia Gatti, que toca de inmediato al borde del área para Douglas Luiz: remate cruzado de primeras con la derecha que supera a Falcone (que no estuvo acertado) con la ayuda del poste más alejado.





36' OCASIÓN - Douglas Luiz busca en profundidad a Kolo Muani, que se escapa de Tiago Gabriel, controla con el pecho, se gira y remata cruzado desde una posición ligeramente escorada, pero golpea demasiado mordido con la derecha y no encuentra portería.





29' GOL - Jugada ensayada de falta: Douglas Luiz inventa una trayectoria que sorprende a la línea defensiva del Lecce. McKennie arranca en posición reglamentaria, olvidado por Veiga, y toca el balón en una estirada lo justo, aunque sin golpearlo limpiamente, para superar a Falcone.





25' - El Lecce sale bien al contraataque y el balón circula de derecha a izquierda hasta llegar a Fatah, a la altura del vértice del área. El sueco recorta hacia su derecha, supera a Kalulu y remata con rosca, pero el balón se va demasiado alto por encima de la portería de Vicario.





5' - Woltemade envía un balón en profundidad a Kolo Muani, que llega hasta la línea de fondo y centra al corazón del área para el propio delantero alemán, que golpea mal el balón y no consigue rematar.





1' OCASIÓN - Vicario corre un riesgo enorme: tarda muchísimo en despejar con los pies y, cuando lo hace, N'Dri intercepta el balón lanzándose al suelo. Por suerte para el portero de la Juventus, el balón acaba saliendo por la línea de fondo.





0' El partido arranca en el Via del Mare a partir de las 18:00





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