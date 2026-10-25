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US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Lecce-Juventus 0-2 EN DIRECTO: ¡Douglas Luiz!

Juventus
Lecce
Serie A
Lecce vs Juventus

Sigue el Lecce-Juventus, partido correspondiente a la 8.ª jornada de la Serie A

Lecce-Juventus es ya un duelo marcado por una larguísima lista de lesionados y por tres puntos en juego que son fundamentales para ambos equipos. A partir de las 18:00, el estadio Via del Mare, en la capital del Salento, acogerá el penúltimo partido de la 8.ª jornada de la Serie A 2026/2027.


Los locales de Eusebio Di Francesco, que en tres días han perdido a tres titulares indiscutibles como Coulibaly, Ilici y Pierotti, están llamados a confirmar su buen momento. Si ganan, superarían precisamente a la Juventus de Luciano Spalletti, que ocupa «un banquillo que quema», en palabras del consejero delegado Carnevali. La Juventus lleva dos jornadas sin ganar en liga, también ha perdido por lesión a Nico Gonzalez y Celik y llega al partido tras el polémico empate ante el Rennes en la Europa League.


LECCE-JUVENTUS 0-2

GOLES: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)



  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    41' GOL - Woltemade controla y acomoda un buen balón para lanzar el ataque de la Juventus. Kolo Muani abre hacia Gatti, que toca de inmediato al borde del área para Douglas Luiz: remate cruzado de primeras con la derecha que supera a Falcone (que no estuvo acertado) con la ayuda del poste más alejado.


    36' OCASIÓN - Douglas Luiz busca en profundidad a Kolo Muani, que se escapa de Tiago Gabriel, controla con el pecho, se gira y remata cruzado desde una posición ligeramente escorada, pero golpea demasiado mordido con la derecha y no encuentra portería.


    29' GOL - Jugada ensayada de falta: Douglas Luiz inventa una trayectoria que sorprende a la línea defensiva del Lecce. McKennie arranca en posición reglamentaria, olvidado por Veiga, y toca el balón en una estirada lo justo, aunque sin golpearlo limpiamente, para superar a Falcone.


    25' - El Lecce sale bien al contraataque y el balón circula de derecha a izquierda hasta llegar a Fatah, a la altura del vértice del área. El sueco recorta hacia su derecha, supera a Kalulu y remata con rosca, pero el balón se va demasiado alto por encima de la portería de Vicario.


    5' - Woltemade envía un balón en profundidad a Kolo Muani, que llega hasta la línea de fondo y centra al corazón del área para el propio delantero alemán, que golpea mal el balón y no consigue rematar.


    1' OCASIÓN - Vicario corre un riesgo enorme: tarda muchísimo en despejar con los pies y, cuando lo hace, N'Dri intercepta el balón lanzándose al suelo. Por suerte para el portero de la Juventus, el balón acaba saliendo por la línea de fondo.


    0' El partido arranca en el Via del Mare a partir de las 18:00


    AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y CRÓNICA MINUTO A MINUTO

  • LECCE-JUVENTUS: FICHA DEL PARTIDO

    Lecce-Juventus 0-2


    Goleadores: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)


    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Dramé, Ngom, Maleh; N’Dri, Guebbels, Fatah.

    Suplentes: Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Siebert, Fofana, Stulic, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Scott, Monteiro.

    Entrenador: Di Francesco.


    JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.

    Suplentes: Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Rugani, Sarr, Cabal.

    Entrenador: Spalletti.


    Árbitro: Maresca

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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