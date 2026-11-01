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US Lecce v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Lecce-Genoa 1-2 EN DIRECTO: remate al palo de El Shaarawy

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Lecce vs Génova
Serie A

Sigue el Lecce-Genoa, partido correspondiente a la 10.ª jornada de la Serie A.

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Lecce y Genoa se enfrentan en el estadio Via del Mare, en la capital del Salento, a partir de las 18 horas, en el penúltimo partido del domingo de la 10.ª jornada de la Serie A 2026/27. El Lecce de Eusebio Di Francesco viene de sufrir una clara derrota en Frosinone y atraviesa una grave crisis de lesiones, pero busca puntos fundamentales en la lucha por la permanencia. Por su parte, el Genoa de Daniele De Rossi ha levantado cabeza tras imponerse en casa a la Juventus por un contundente 2-0, aunque todavía no ha sumado puntos fuera de casa.

LECCE-GENOA 1-2

GOLEADORES: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), Maleh (L)

  • LECCE-GENOA: FICHA DEL PARTIDO

    Lecce-Genoa 1-2

    Goleadores: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), 39' Maleh (L)

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Monteiro. Entrenador: Di Francesco

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Wiafe, Traore, El Shaarawy; Messias, Osmajic. Entrenador: De Rossi

    Árbitro: Marchetti

    Amonestados: -

    Expulsados: -

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    56' AL PALO - Gran jugada de El Shaarawy, marca de la casa. El exjugador de la Roma recibe el balón en el límite izquierdo del área, recorta hacia su derecha y saca un disparo con efecto que se estrella en el palo más alejado, con Falcone batido.

    45+2' GOL ANULADO - Gallo irrumpe por la izquierda, llega hasta la línea de fondo y centra al corazón del área, entre el defensa y el portero. Stulic mete la derecha, pero el balón golpea en Bijlow y el rechace acaba en su brazo, pegado al cuerpo, antes de entrar en la portería. Marchetti concede el gol, pero lo anula tras la revisión del VAR por la inmediatez entre el toque de mano y el gol.

    39' GOL - Falta al borde del área para el Lecce. Maleh se encarga del lanzamiento: su disparo de zurda con efecto se desvía en Frendrup y el balón descoloca a Bijlow.

    29' GOL - Otra contra espectacular del Genoa. El Shaarawy recibe el balón por la izquierda y habilita de inmediato a Messias en profundidad. El brasileño se planta solo ante Falcone, lo regatea desplazándose hacia la izquierda y dispara a puerta vacía. El balón cruza lentamente la línea de gol antes de la intervención desesperada de la defensa. El reloj del árbitro Marchetti vibra y es gol.

    21' OCASIÓN - Qué fallo de El Shaarawy. El Genoa sale a la contra por la derecha; Messias llega al área y provoca la salida de Falcone, pero no dispara y opta por dar el pase. El balón llega a El Shaarawy en el segundo palo, pero su remate se va fuera.

    11' GOL - Grave error del Lecce en la salida de balón: se lo entrega al Genoa y Messias recibe un pase en profundidad. Tras varios rechaces, El Shaarawy intenta un centro que es despejado y el balón vuelve a Messias. Centro inmediato y remate con el interior del pie de Osmajic en el centro del área para batir a Falcone.

    0' Saque inicial en el Via del Mare a partir de las 18.

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