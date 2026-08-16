Lecce, Di Francesco sobre Banda: «Muy decepcionado, ficharemos a uno más fuerte»

El caso Lameck Banda sigue acaparando la atención en el Lecce. Quien actualizó la situación fue Eusebio Di Francesco, que compareció en rueda de prensa y fue bastante tajante al comentar la situación que involucra al delantero zambiano nacido en 2001.
«Con los chicos ni siquiera hemos abordado el tema, de vez en cuando también hemos bromeado con ello. Estoy muy decepcionado, desde el punto de vista humano y profesional. Intentaremos fichar a uno más fuerte que él», declaró el entrenador del Lecce.