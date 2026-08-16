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Di Francesco LecceGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Lecce, Di Francesco sobre Banda: «Muy decepcionado, ficharemos a uno más fuerte»

Lecce
Serie A
E. Di Francesco
L. Banda

El técnico del Lecce habla en rueda de prensa

El caso Lameck Banda sigue acaparando la atención en el Lecce. Quien actualizó la situación fue Eusebio Di Francesco, que compareció en rueda de prensa y fue bastante tajante al comentar la situación que involucra al delantero zambiano nacido en 2001.


«Con los chicos ni siquiera hemos abordado el tema, de vez en cuando también hemos bromeado con ello. Estoy muy decepcionado, desde el punto de vista humano y profesional. Intentaremos fichar a uno más fuerte que él», declaró el entrenador del Lecce.


  • Recordemos que Banda no regresó a Italia tras las vacaciones y no tendría intención de retomar los entrenamientos con el Lecce. Una ausencia que inevitablemente ha complicado los planes del club y del propio Di Francesco de cara a la nueva temporada.


    Mientras tanto, el caso también ha llegado a la mesa de la FIGC. En Libia,el Al Swehli intentó inscribir a Banda como jugador libre, pero la solicitud fue rechazada: el delantero sigue, de hecho, bajo contrato con el club salentino, con un acuerdo válido hasta el 30 de junio de 2027.


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