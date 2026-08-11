La consecuencia es que a día de hoy, a 12 de agosto, a 20 días del final del mercado de fichajes y a 10 del inicio de la Serie A, Leao todavía no sabe con certeza dónde jugará la próxima temporada: probablemente esperaba algún sondeo atractivo de la Premier League o de La Liga, que no ha llegado. Por lo tanto, el jugador mejor pagado de la plantilla y uno de los más dotados técnicamente ahora ni siquiera tiene la certeza de ser titular, en caso de que al final se quede en la plantilla, además de haber bloqueado las negociaciones de entrada. Un callejón sin salida peligroso, que Leao intenta espantar a golpe de redes sociales: si al final se queda en el Milan, también habrá que ver cómo reciben los aficionados las numerosas muestras de malestar llegadas en verano, en las que en varias ocasiones se ha desmarcado del Milan.