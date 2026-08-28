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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Leao, pilar del AC Milan para lo bueno y para lo malo: necesita relevo, la manta en ataque es corta

AC Milán
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Opinion
R. Leao

Leao, tan fuerte pero también incompleto: el sentimiento de la afición del AC Milan sobre el tema es el de la pena por lo que podía haber sido y no fue

Rafa Leao está a punto de dejar el Milan. Un jugador muy discutido, muy fuerte pero también incompleto. Creo que hoy el sentimiento de la afición del Milan sobre este asunto es el de la pena por lo que pudo ser y no fue. El portugués toca el cielo con un dedo en el año del Scudetto, la temporada siguiente ofrece actuaciones de alto nivel en la Champions, pero después empieza un declive inexorable, hasta nuestros días.


Es un jugador que tiene un potencial enorme, pero que por actitud, carácter y poca hambre no ha logrado expresarlo con la camiseta del Milan. Es justo que sus caminos se separen, porque su ciclo en Milanello está más que acabado, como él mismo ha declarado en repetidas ocasiones durante el verano.

Después de eso, creo que los milanistas y sobre todo el club no deben subestimar su salida. La directiva tiene el deber de sustituirlo adecuadamente, porque aunque hoy Leao pase por ser un jugador cualquiera, no ha sido un jugador cualquiera para el Milan.

  • Es uno de esos jugadores que suma 80 goles y 65 asistencias en 291 partidos: ha participado en 145 goles con la camiseta del AC Milan. Ha sido un pilar, para lo bueno y para lo malo. Muy criticado, porque merecía ser criticado. Pero también muy determinante a lo largo de los años. Sin él, el AC Milan perderá muchos goles y muchas asistencias. El balance general a final de año tendrá que cuadrar o, mejor dicho, tendrá que mejorar con respecto al año pasado.


    Por eso Leao debería ser sustituido por un jugador de nivelA. Si se queda así, como se viene comentando en las últimas horas, el club comete un error importante.


    Además, porque sí se ha incorporado Goncalo Ramos, que aportará de cara al gol. Pero hoy no se puede saber si Cissè confirmará todo lo bueno que dejó ver en su primera aparición. Igual que tampoco se sabe si Pulisic volverá a ser un jugador determinante o no.


    Camarda solo lleva un gol en la Serie A. A este respecto, Amorim ha dejado claro que la nómina de delanteros centro en la parcela ofensiva seguirá siendo esta. Creo que ahí la plantilla está bastante justa: solo Ramos y Camarda para una temporada de 50 partidos no bastan. Por eso, en estas condiciones, la continuidad de Gimenez, con todos los riesgos que conlleva, podría no ser una mala noticia.





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