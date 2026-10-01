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Emanuele Tramacere
Traducido por

Leao no brilla con el 7 de Cristiano Ronaldo, Hojlund celebra con su «siuum» y aparta a Jorge Jesus

R. Leao
C. Ronaldo
R. Hoejlund
Dinamarca vs Portugal
Dinamarca
Portugal
UEFA Nations League A
AC Milán
SSC Nápoles

CR7 no estaba en el campo, pero su presencia en Dinamarca-Portugal se hizo sentir igualmente.

Al final, Jorge Jesus tenía razón. El primer Portugal sin Cristiano Ronaldo gana y convence por 4-2 ante Dinamarca en un partido "alegre" en fase defensiva, pero rico en goles y ocasiones. Entre otros, brilló el milanista Goncalo Ramos (1 gol y 1 asistencia), pero inevitablemente fue precisamente el mayor de los ausentes el protagonista de los debates sobre este partido.

Por un lado, de hecho, estuvo la enorme presión puesta sobre los hombros del ex del Milan Rafael Leao, que llevó su 7. Por otro, estuvo la celebración provocadora con su "siuuum" del delantero del Napoli Rasmus Hojlund.


  • Leao no brilla

    Jorge Jesus, que en la previa había dado por cerrado definitivamente o casi el capítulo Cristiano Ronaldo: «Estoy completamente tranquilo, con la conciencia limpia respecto a esta situación», eligió poner de titular en el partido y en su lugar a Rafael Leao.

    Con el número 7 a la espalda, el ex del Milan alternó como siempre algunas buenas jugadas, como un gol rozado al inicio al perfilarse hacia su derecha, con otras menos buenas, como el gol fallado a pocos pasos o algunos balones perdidos en tres cuartos que obligaron a sus compañeros a redoblar esfuerzos.

    El partido del atacante del Galatasaray terminó después en el minuto 63, cuando en su lugar el seleccionador portugués dio entrada a Trincao, pero la decisión de ponerlo de titular, con el 7, en el primer partido de la era post-CR7 sigue siendo una señal.

  • El siuuum de Hojlund

    Quien tiró de la chaqueta a Cristiano Ronaldo, incluso sin que estuviera presente sobre el campo, fue Rasmus Hojlund, que, como ya había ocurrido en el pasado en los enfrentamientos entre Dinamarca y Portugal, decidió celebrar en el minuto 53 el gol del 2-2 con una celebración de todo menos banal: primero, con el dedo levantado, llamó la atención de todos sus aficionados y después saltó girándose y emulando el clásico "Siuuum" hecho famoso precisamente por el ex Balón de Oro portugués.

    ¿Un homenaje en el día de la polémica? ¿Una provocación? Lo cierto es que Hojlund ya lo había hecho antes, en 2025 y cuando CR7 estaba en el campo como rival. Además, ya había declarado en la prensa su admiración por el portugués: "Mi ídolo, sin embargo, es Cristiano Ronaldo; es un ganador y siempre quiere mejorar".

    Y el empujón al seleccionador portugués Jorge Jesus, al final del partido, en el momento de los apretones de manos amistosos en medio del campo, aclaró por completo la postura del danés: el trato reservado a su ídolo no le gustó en absoluto.

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