Leao no brilla con el 7 de Cristiano Ronaldo, Hojlund celebra con su «siuum» y aparta a Jorge Jesus

Quien tiró de la chaqueta a Cristiano Ronaldo, incluso sin que estuviera presente sobre el campo, fue Rasmus Hojlund, que, como ya había ocurrido en el pasado en los enfrentamientos entre Dinamarca y Portugal, decidió celebrar en el minuto 53 el gol del 2-2 con una celebración de todo menos banal: primero, con el dedo levantado, llamó la atención de todos sus aficionados y después saltó girándose y emulando el clásico "Siuuum" hecho famoso precisamente por el ex Balón de Oro portugués.

¿Un homenaje en el día de la polémica? ¿Una provocación? Lo cierto es que Hojlund ya lo había hecho antes, en 2025 y cuando CR7 estaba en el campo como rival. Además, ya había declarado en la prensa su admiración por el portugués: "Mi ídolo, sin embargo, es Cristiano Ronaldo; es un ganador y siempre quiere mejorar".

Y el empujón al seleccionador portugués Jorge Jesus, al final del partido, en el momento de los apretones de manos amistosos en medio del campo, aclaró por completo la postura del danés: el trato reservado a su ídolo no le gustó en absoluto.